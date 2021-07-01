Чтобы сложилось более-менее полное представление о наушниках, LG расскажет о технологии Meridian, которая радует пользователей LG Tone Free с момента их выхода.





Meridian Audio — это британский производитель акустических систем, основанный в 1977 году. Компании принадлежит разработка цифрового активного динамика со встроенным усилением и микропроцессора для обработки оцифрованных сигналов. Результатом сотрудничества LG с Meridian Audio стали большинство аудиопродуктов: саундбары, колонки xBoom и беспроводные наушники Tone Free.

Благодаря технологии Meridian наушники обеспечивают чистое объемное звучание независимо от того, где вы находитесь. Хорошее качество звука создается в результате цифровой обработки сигнала (DSP). Технология DSP, которую Meridian совершенствует уже более 25 лет, создает реалистичную звуковую атмосферу, напоминающую звучание настоящих колонок. Также она помогает слушателям ощутить эффект присутствия с чистым звучанием вокальных произведений.

Преимущества модели FN6





Так как в городских условиях безопасность не менее важна, чем качественное звучание, в наушниках Tone Free FN6 предусмотрен безопасный режим окружающего звука. При необходимости он помогает полностью слышать звук вокруг, например, при переходе через дорогу. Когда режим выключен, то фиксация в ухе создает качественное уплотнение, которое блокирует внешний шум, даже если вы находитесь в оживленном кафе или в переполненном автобусе.

Говоря о преимуществах, нельзя не сказать про автономность работы. Tone Free FN6 могут непрерывно воспроизводить музыку до 18 часов. А если у вас нет времени на долгую зарядку, можно за пять минут подзарядить их на час прослушивания.





Еще одна особенность наушников — мягкие амбушюры из нетоксичного гипоаллергенного силикона медицинского класса. Они не натирают уши даже при долгом непрерывном использовании.

Перечисляя особенности наушников, нельзя не сказать про одну из актуальных функций на сегодняшний день — очистка от бактерий. В комплект наушников входит специальный зарядный кейс с технологией UVnano, который убивает 99,9% бактерий с помощью ультрафиолета, пока наушники находятся на зарядке.





Купив LG Tone Free FN6, можно получить чистый звук Meridian и удобство использования в каждом движении.

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