Британский квартал Greenwich — особенный тематический проект Golden House. Дома комплекса выполнены в классическом английском стиле: кирпичный фасад с элементами римских орнаментов. Для покупки доступны квартиры двух сегментов: бизнес и комфорт.





Квартиры комфорт-класса сдаются с готовым к заселению ремонтом и кухней в подарок. Решение «заезжай и живи» с практичной планировкой и качественными материалами избавляет покупателя от большой головной боли — длительного и утомительного ремонта. Присущая Англии лаконичность и точность нашли отражение в комнатах, где оптимально разместится практически любая мебель, а продуманное расположение розеток и систем коммуникации отвечает современным стандартам комфорта.

Апартаменты бизнес-класса сдаются без ремонта, но полностью подготовлены к нему. Индивидуальный характер жилью добавит сам владелец — этот вариант подойдет для творческих людей с безграничной фантазией.





Вне зависимости от типа жилья, все собственники получают безопасный двор без машин, удобные парковки, развитую и продуманную инфраструктуру квартала, а также великолепный бульвар. Он создан для комфортных прогулок как взрослых в тенистых беседках, так и детишек на безопасных ярких площадках.

Англоязычный жилой комплекс столицы приглашает своих будущих жильцов принять участие в розыгрыше поездки на туманный Альбион на двоих и других полезных в быту призов. У победителей будет возможность воочию убедиться, насколько атмосфера британского квартала близка к неповторимому шарму английской столицы.





С 1 июля каждый покупатель квартиры в ЖК Greenwich автоматически становится участником акции, получая специальный купон с указанием личных данных владельца квадратных метров. Одна часть купона помещается в опломбированный короб в офисе компании, вторая — остается у покупателя вплоть до дня объявления победителей акции от компании Golden House. Имена победителей акции будут объявлены осенью на территории британского квартала для максимального погружения в атмосферу.

Главное — успеть приобрести апартаменты в Greenwich до 30 сентября. Сейчас действуют выгодные скидки на большие квартиры от четырех комнат. Можно сэкономить от 208 млн сумов.

Ознакомиться с правилами участия в акции и офертой можно по ссылке.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: gh.uz/greenwich

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