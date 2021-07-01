Сегодня, 1 июля, в 14:25 на 260-м километре автодороги Ташкент-Ош на перевале Камчик загорелся бензовоз, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Машина с горючим направлялась в сторону Ферганской долины и воспламенилась в результате дорожно-транспортного происшествия, отмечается в сообщении.

На место выдвинулись отряды специального поискового пожарно-спасательного управления МЧС по Камчику. Потушить воспламенившийся бензовоз спасатели смогли быстро, однако в результате происшествия погибли два человека, которые находились в салоне бензовоза.