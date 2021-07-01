В рамках «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017−2021 годы» по обустройству месторождений «Узбекнефтегаз» в первом квартале 2021 года введены в эксплуатацию 29 скважин, завершено благоустройство 5 скважин и 24 подключены к электрохимзащите (ЭХЗ).

Во втором квартале 2021 года введены в эксплуатацию 23 скважины, готовы к эксплуатации 3 газопровода-коллектора, завершено благоустройство 4 скважин и подключены к ЭХЗ 32 скважины.

Таким образом, за первое полугодие введены в эксплуатацию 52 газопровода, готовы к эксплуатации 3 газопровода-коллектора, завершено благоустройство 9 скважин и подключены к ЭХЗ 56 скважин.

По ключевым показателям проекта из запланированных к бурению и строительству 185 скважин 116 пробурено и 110 построено. До завершения проекта осталось пробурить 69 и построить 75 скважин. В первом полугодии 2021 года пробурена 51 скважина, завершено строительство 49 скважин.





Полученный прирост природного газа с показателями за первое полугодие по месторождениям:

Куйи Сургиль №14 — 717 тысяч куб. м/ сутки;

Саватли №11 — 241 тысяча куб. м/сутки;

Уртабулак №234 — 130 тысяч куб. м/ сутки;

Даяхатын №87 — 115 тысяч куб. м/сутки;

Андакли №13 — 357 тысяч куб. м/сутки;

Шимолий Бердах №98 — 271 тысяча куб. м/сутки;

Шаркий Бердах №50 НН — 200,29 тысячи куб. м/сутки;

Кулбешкак №52 — 177,17 тысячи куб. м/сутки;

Шимолий Бердах №99 — 182 тысячи куб. м/сутки.

Очередной контракт с Uz-Kor Gas Chemical был подписан в апреле 2021 года. Однако, работы были начаты до подписания контракта на основании гарантийного письма. Таким образом, за первое полугодие было закончено 25 скважин по капитальному ремонту скважин (КРС). Это ровно половина скважин, заявленных в контракте на весь текущий год.





Также по данному проекту отобранный керн при бурении был отослан в лабораторию в России на исследования для подбора кислоты, чтобы в дальнейшем проводить интенсификацию притока в скважине методом соляно-кислотной обработки (СКО). В этот период было подготовлено необходимое оборудование для испытания радиального бурения, которое является новой технологией для Узбекистана.





Для «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» за первое полугодие были проведены работы по КРС на 4 из 11 скважинах, согласно контракту.

Согласно контракту с Natural Gas-Stream, за первое полугодие для этой компании был выполнен капитальный ремонт 8 скважин, освоены после бурения 4 скважины. Также в рамках контракта был пробурен второй ствол (зарезка боковых стволов) в одной скважине. После освоения месторождения получен хороший приток газа.





Гидродинамические и газоконденсатные исследования на скважине 2-Урга (ЗБС) выдали следующие показатели: на 14 мм штуцере дебит составил 202,215 куб. м/сутки.

Благодаря слаженной работе проектной команды «Мустакилликнинг 25-йиллиги» за первое полугодие достигнуты весомые показатели в области строительства скважин.

Единая цель, интересы, сплоченность и коллективная ответственность помогли добиться высоких результатов в бурении и освоении скважин на одном из сложнейших месторождений не только в Узбекистане, но и в мире.

За первое полугодие в Узбекистане поставлен рекорд механической скорости — при бурении долотом 444,5 мм суточная проходка составила 362 м. Данное достижение высоко оценено заказчиком.

В первом полугодии планировалось пробурить 10542 п/м. На сегодняшний день этот план перевыполнен — фактически пробурено 11360 п/м, что составляет 107% от плановой проходки бурения.

План по сдаче скважин бурением выполнен на 100%. На одной из них проводятся дополнительные работы по испытанию.





На достигнутых результатах команда проекта М-25 не планирует останавливаться. Во втором полугодии планируется увеличить количество пробуренных метров и сдачи скважин бурением путем воплощения в жизнь перспективных инновационных идей и применения мирового опыта в бурении сложных газовых скважин.

Помимо основной деятельности, Eriell Group принимает активное участие в благотворительности и социальной жизни. Сотрудники компании регулярно проводят различные благотворительные акции, отмечают значимые для Узбекистана и мира даты.

Eriell Group при поддержке хокимията Ташкента посадила 200 деревьев на территории аллеи парка Победы в Алмазарском районе в рамках благотворительной экологической акции, приуроченной к Наврузу. В мероприятии приняли участие более 60 сотрудников компании со своими детьми. Для посадки были выбраны саженцы дуба, каштана и чинар. В акции также приняли участие сотрудники Eriell в Карши. На свои средства они приобрели и посадили 20 саженцев японской софоры на территории дома-интерната «Мурувват».

Ежегодной традицией является поздравление ветеранов Второй мировой войны с Днем памяти и почестей. В мае представители Eriell Group при участии Министерства обороны Узбекистана посетили 22 ветеранов, проживающих в Кашкадарьинской области.

К Международному дню защиты детей Министерство энергетики Узбекистана совместно с Eriell Group запустило благотворительный проект Super Leo. Этот проект направлен на обучение детей дошкольного возраста правилам экономии энергоресурсов и бережному отношению к природе.

С этим проектом представители Eriell Group и Министерства энергетики Узбекистана посетили Национальный детский медицинский центр. Навестив маленьких пациентов отделения гемато-онкологии, Eriell Group вручила Национальному детскому медицинскому центру сертификат на сумму 50 млн сумов для приобретения необходимых лекарств и оформления детской комнаты.

Eriell Group идет в ногу со временем, внедряя в работу передовые технологии, расширяя парк техники и привлекая высококлассных специалистов в свои ряды. Компания продолжит поддерживать социально значимые инициативы, объединяя усилия с партнерами из других организаций.

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