При поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) для Ташкента будут закуплены электробусы в рамках программы по привлечению инвестиций в автотранспорт с низким уровнем выбросов, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

30 июня в столице состоялось заседание комитета по оценке проектов с участием официальных лиц профильных министерств и ведомств.

Шестилетний проект направлен на улучшение качества окружающей среды за счёт внедрения интенсивного использования электротранспорта в городском общественном транспорте на примере Ташкента. Этот опыт может быть применен в других городах Узбекистан.

Он предусматривает закупку электробусов для общественного транспорта в Ташкенте и внедрение «зеленого транспортного коридора» в городе в качестве пилотного проекта. ПРООН и ГЭФ в качестве доноров выделили 3,9 млн долларов.

Проект будет реализован ПРООН в Узбекистане совместно с Министерством транспорта, хокимиятом Ташкента, Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды, «Тошшахартрансхизмат», а также другими причастными министерствами и ведомствами.

Министерство транспорта в октябре размещало на обсуждение проект постановления Кабинета министров, который предусматривал покупку 300 электробусов на 1 трлн сумов в течение трёх лет.