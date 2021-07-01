Школа фермеров создана для тех, у кого есть желание получить образование в области сельского хозяйства и предпринимательства.
Чтобы стать студентом Школы фермеров, нужно заполнить онлайн-анкету, а затем пройти собеседование.
Количество мест ограничено.
Анкету можно заполнить на сайте или через Telegram-бот до 15 июля. Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, смогут присутствовать на занятиях со 2 августа.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 95−500−80−10, (+998) 95−500−80−01, 1216.
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