Школа фермеров создана для тех, у кого есть желание получить образование в области сельского хозяйства и предпринимательства.

Чтобы стать студентом Школы фермеров, нужно заполнить онлайн-анкету, а затем пройти собеседование.

Количество мест ограничено.

Анкету можно заполнить на сайте или через Telegram-бот до 15 июля. Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, смогут присутствовать на занятиях со 2 августа.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 95−500−80−10, (+998) 95−500−80−01, 1216.

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