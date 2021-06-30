Эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ прибыли в Узбекистан для укрепления потенциала и изучения работы национальных лабораторий общественного здравоохранения, проводящих тестирование на COVID-19. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе представительства ВОЗ в стране.

С 5 по 9 июля эксперты проведут тренинг по лабораторной биозащите и биобезопасности для сотрудников лабораторий Службы санитарно-эпидемиологического благополучия.

«Хорошо функционирующие, устойчивые лабораторные службы, работающие в соответствии с международными принципами качества и безопасности, необходимы для укрепления систем здравоохранения и улучшения здоровья населения», — отметили в бюро.

Тренинг проводится в странах Восточной и Юго-Восточной Европы в рамках инициативы «Хорошие лаборатории — крепкое здоровье», начатой в 2012 году.