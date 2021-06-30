Из Узбекистана в Казахстан приедет плодоовощной караван. С такими результатами завершилась рабочая поездка министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, сообщает Forbes Kazakhstan. На это обратил внимание Spot.

«За 7 дней проехали почти 2 тысячи километров, на 3 млн долларов подписали контрактов о пробной поставке различной продукции, договорились о реализации нескольких кооперационных проектов и наметили планы по сотрудничеству по целому ряду направлений: АПК, легкопром, IT, машиностроение, электроэнергетика…», — написал министр на своей странице в Facebook.

По его словам, достигнута договоренность о промышленной кооперации с хокимом Ташкента, в частности, прорабатывается открытие трансформаторного производства казахстанской компании Alageum Electric.

Бахыт Султанов отметил, что в ходе поездки казахстанская делегация посетила «поля и сады, базары и агрологистические центры, расспрашивали про транспортные коридоры и препоны на пути к рынкам сбыта, было очень много встреч с дехканами, трейдерами, главами регионов».

«Очень важный момент, который мы обсуждали: в логистических центрах, которые будут создаваться вдоль товаропроводящего коридора, нужно предусмотреть не просто калибровку и сортировку, но и решить вопрос с организацией правильной упаковки. У крупных торговых сетей очень жесткие требования к таре, без соблюдения которых даже очень хороший товар никогда не попадет на прилавки», — отметил он.

Министр РК проинформировал, что за последние два дня визита были подписаны два контракта. Первый — на 500 тыс долларов на покупку узбекской черешни, в рамках которого «казахстанская компания, заключившая контракт, планирует собрать укрупненную партию из узбекской и казахстанской черешни высокого качества с последующей поставкой в торговые сети Дубая».

Второй контракт — о поставке плодоовощной продукции из Гафуровского района Согдийской области в казахстанские торговые сети также на 500 тысяч долларов.