10 июня состоялось открытие официального шоурума Porcelanosa в Ташкенте. В настоящее время бренды Porcelanosa Grupo предлагают широкий ассортимент продукции, начиная с сантехнического оборудования, заканчивая технологическими материалами и передовыми строительными решениями для современной архитектуры.

Это событие стало знаковым для индустрии дизайна интерьера в Узбекистане.





Июньским вечером на летней площадке перед шоурумом раскинулась роскошная красная дорожка. Прибывающих гостей очаровывала испанская музыка, в воздухе витал аромат цветов и ощущение приближающегося праздника.

На церемонию открытия были приглашены ведущие дизайнеры интерьера, архитекторы столицы и представители бизнес-сообщества.

Перед презентацией посетителей ожидал легкий фуршет, во время которого гости могли насладиться выступлением испанской инструментальной группы. Последовавшее за этим темпераментное Фламенко покорило гостей утонченной грацией исполнения.





История Porcelanosa Grupo началась в 1973 году, в испанском городе Вильярреаль с небольшого семейного бизнеса, который всего за несколько десятилетий вырос в целый холдинг компаний.

На сегодняшний день Porcelanosa Grupo является владельцем брендов Porcelanosa, L’ac, Urbatek, Noken, Krion, Gamadecor и Butech.

Porcelanosa Grupo успешно зарекомендовала себя как производителя высококачественной плитки, сантехники и мебели для ванных комнат премиум-класса не только на рынке Испании. Во всем мире представлено более 1000 шоурумов Porcelanosa.





Отличительной особенностью бренда является инновационный дизайн. Коллекции Porcelanosa — это не только керамическая плитка в ее традиционном представлении, но и филигранная имитация фактур натуральных материалов, ручная работа, рождающая неповторяющиеся паттерны.

Второй отличительной особенностью бренда Porcelanosa является высокое качество, благодаря которому продукция прослужит долгие годы.

Отдельного внимания заслуживает монолитный широкоформатный керамогранит, который открывает поистине безграничные возможности для создания нестандартных дизайн-проектов.

Porcelanosa задает тренды, разрабатывает собственные технологии и новаторские решения для современной архитектуры.





Шоурумы холдинга представлены в Италии, Франции, Германии, Великобритании и других странах мира, а теперь и в солнечном Узбекистане.

После бренд-презентации последовала приветственная речь испанских представителей Porcelanosa Grupo. Мероприятие почтил своим присутствием генеральный консул Королевства Испании.

Гости с нетерпением ждали кульминационного момента вечера. Как только прозвучал салют и атласная лента была разрезана, шоурум Porcelanosa Tashkent торжественно распахнул двери для своих первых гостей, усыпав дорожку лепестками алых роз.





После завершения официальной части гости проследовали в шоурум, где могли выпить чашечку эспрессо и ознакомиться с эксклюзивными коллекциями Porcelanosa.

Изюминкой открытия стал арт-перформанс, в ходе которого посетители могли увидеть интерьеры ванных комнат в действии.

Появление бренда такой величины, как Porcelanosa, даст новый виток развитию дизайна интерьера в Узбекистане.

Телефон: (+998) 71−205−05−25.

Адрес: ул. Паркент, 170.

Instagram: @porcelanosa.tashkent

Facebook: fb.com/Porcelanosa.Tashkent

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