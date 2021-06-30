29 июня в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой говорится, что таксисты поймали молодого человека, снимавшего на телефон нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в Управлении внутренних дел Навоийской области, инцидент произошёл в Хатырчинском районе.

По данным областного УВД, жители района Ш. А. и С. О. «в целях материального обогащения» занимались в районном центре скрытой съёмкой автомобилей таксистов, припаркованных на обочине дороги. Это заметили находившиеся там мужчины, которые спросили, почему они снимают на камеру номера машин. После этого таксисты напали на Ш. А. и С. О., избили их, отобрали телефоны, а также повредили бампер, стёкла и кузовные части их автомобиля Spark, говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий участники инцидента были доставлены в районное ОВД, установлены их личности, взяты отпечатки пальцев и с них получены подробные объяснительные записки.

По данному факту ОВД Хатырчинского района продолжает расследование.

«Газета.uz» напоминает, что в январе группа граждан также устроила самосуд над мужчиной, который, по их предположению, снимал нарушения ПДД рядом с дехканским рынком в Джалакудукском районе Андижанской области. Тогда с небольшими повреждениями на лице он был заперт в багажнике автомобиля.

В марте этого года депутат Расул Кушербаев сравнил с предательством и «обществом „козлов“» съёмку нарушений ПДД, заявив, что сначала нужно создать нормальную инфраструктуру. Резкое несогласие с ним выразили Комил Алламжонов, Алишер Кадиров, представитель Минюста Шохидахон Юлдашева и другие.

В начале июня по этому поводу также выступил министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов, который призвал не использовать унизительные слова в отношении тех, кто сообщает о нарушениях, и напомнил, что на дорогах в мирное время ежегодно погибают тысячи узбекистанцев.

«Если в публичном месте человек совершает незаконные действия, то при необходимости я готов „продать свою душу“, [чтобы остановить это]», — сказал тогда глава Минюста.