Центральный банк наладил сотрудничество с «Лабораторией Касперского» для предотвращения киберпреступлений и борьбы с хищением средств. Первым мероприятием в рамках сотрудничества стал тренинг для руководителей финансового сектора страны и игра-симуляция по противодействию кибератакам.





«Лаборатория Касперского» — международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания не только создает системы защиты, но и проводит исследования рисков, которым подвергаются их пользователи в разных странах. Так, в начале 2020 года компания проанализировала данные в том числе и по Узбекистану, отметив, что наибольшую опасность для пользователей страны несут вредоносные программы-шифровальщики и атаки программ-майнеров.





Учитывая стремительно меняющийся фон кибербезопасности, Центральный банк Узбекистана постоянно отслеживает инциденты в банковском и финансовом секторе, в том числе случаи мошенничества в интернете, незаконное присвоение личных данных и средств граждан. Кроме этого, ЦБ регулярно предоставляет инструкции по их предотвращению коммерческим банкам и платежным системам и проводит мероприятия для их руководителей.





Одно из таких мероприятий было организовано 17 июня совместно с «Лабораторией Касперского» и собрало несколько десятков представителей финансового сектора. Участники обсудили угрозы кибербезопасности в регионе и актуальные проблемы узбекского рынка, кибератаки на финансовые учреждения в Центральной Азии, типы угроз для пользователей удаленного банковского обслуживания, методы социальной инженерии, которыми пользуются злоумышленники.





«Учитывая, что киберпреступность не имеет границ, специалисты по ИБ должны быть осведомлены о новых видах кибератак и мошенничества с использованием информационных технологий. Лучше предотвратить киберинциденты, чем бороться с их последствиями, которые могут нанести большой ущерб. Это мероприятие — еще один шаг по повышению осведомленности банков о мошенничестве и преступлениях в интернете», — отметил заместитель председателя ЦБ Илхомжон Абдугафаров.





Также «Лаборатория Касперского» провела для специалистов из Узбекистана интерактивный тренинг-симуляцию, во время которого гости в режиме реального времени отслеживали и предотвращали кибератаки и повышали навыки по противодействию мошенничеству в интернете и построению устойчивых систем информационной безопасности в своих учреждениях.





По словам организаторов, учитывая текущую ситуацию в обеспечении кибербезопасности информационных систем и ресурсов банковской системы, важно, чтобы руководители принимали правильные решения. Так, знания, полученные на семинаре, послужат дальнейшему повышению навыков сотрудников в области предотвращения мошенничества и мер кибербезопасности.

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