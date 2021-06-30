В Волгоградской области России произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13 граждан Узбекистана, сообщило ИА «Дунё» со ссылкой на генеральное консульство в Ростове-на-Дону.

В 7:00 утра 30 июня на 923-м километре федеральной автодороги Москва-Волгоград в Городищенском районе автомобиль «ГАЗель» под управлением гражданина Узбекистана К. К., 1997 года рождения, опрокинулся в кювет.

Водитель находится в реанимации в больнице Волгограда. Остальные пассажиры отделались легкими травмами и были также направлены в медицинское учреждение для осмотра, отмечает «Дунё».