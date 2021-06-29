Народный банк в целях удовлетворения возрастающих потребностей населения создает все больше возможностей и удобств. Банк установил 287 обменных пунктов по всему Узбекистану.
Обменные пункты осуществляют все типы обменных операций с семью видами валют:
- доллары США;
- евро;
- фунт стерлингов;
- российский рубль;
- швейцарский франк;
- японская иена;
- казахстанский тенге.
По республике функционируют 287 обменных пунктов, 203 из них находятся в филиалах, 73 — в центрах банковских услуг, 10 — на пограничных постах и 1 — в аэропорту. Кроме обменных пунктов на пограничных постах, которые работают 24/7, другие точки принимают клиентов с 9:00 до 18:00.
Вместе с этим, можно не только обменять одну валюту на другую. Обменные пункты предоставляют довольно широкий спектр услуг:
- покупка наличной иностранной валюты;
- продажа наличной иностранной валюты;
- конвертация одной иностранной валюты в другую иностранную валюту;
- прием поврежденной иностранной валюты;
- прием непригодной к использованию иностранной валюты для инкассо;
- прием наличной иностранной валюты на экспертизу;
- замена банкноты одного вида иностранной валюты на мелкий или крупный номинал;
- снятие денежных средств в иностранной валюте с международной платежной карты клиента наличными в национальной или иностранной валюте по запросу клиента.
Кроме того, по всей стране расположены 113 банкоматов, которые осуществляют продажу, а 56 из них — и покупку иностранной валюты.
Также через мобильное приложение Xalq Mobile можно совершать онлайн-конверсию в долларах США.
Телефоны для подробной информации: 1106, (+998) 71−210−20−02.
Сайт: xb.uz
E-mail: info@xb.uz
Telegram-канал: t.me/xalqbankinfo
Telegram-бот: t.me/xbInfo_bot
Facebook: fb.com/xalqbankinfo
Instagram: @xalqbankinfo
На правах рекламы.