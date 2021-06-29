Народный банк в целях удовлетворения возрастающих потребностей населения создает все больше возможностей и удобств. Банк установил 287 обменных пунктов по всему Узбекистану.

Обменные пункты осуществляют все типы обменных операций с семью видами валют:

доллары США;

евро;

фунт стерлингов;

российский рубль;

швейцарский франк;

японская иена;

казахстанский тенге.

По республике функционируют 287 обменных пунктов, 203 из них находятся в филиалах, 73 — в центрах банковских услуг, 10 — на пограничных постах и 1 — в аэропорту. Кроме обменных пунктов на пограничных постах, которые работают 24/7, другие точки принимают клиентов с 9:00 до 18:00.

Вместе с этим, можно не только обменять одну валюту на другую. Обменные пункты предоставляют довольно широкий спектр услуг:

покупка наличной иностранной валюты;

продажа наличной иностранной валюты;

конвертация одной иностранной валюты в другую иностранную валюту;

прием поврежденной иностранной валюты;

прием непригодной к использованию иностранной валюты для инкассо;

прием наличной иностранной валюты на экспертизу;

замена банкноты одного вида иностранной валюты на мелкий или крупный номинал;

снятие денежных средств в иностранной валюте с международной платежной карты клиента наличными в национальной или иностранной валюте по запросу клиента.

Кроме того, по всей стране расположены 113 банкоматов, которые осуществляют продажу, а 56 из них — и покупку иностранной валюты.

Также через мобильное приложение Xalq Mobile можно совершать онлайн-конверсию в долларах США.

Телефоны для подробной информации: 1106, (+998) 71−210−20−02.

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E-mail: info@xb.uz

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