Судебная коллегия Самаркандского областного суда по уголовным делам 29 июня начала рассмотрение апелляционной жалобы по делу блогера Отабека Сатторий в здании Сурхандарьинского областного суда, который был приговорён к 6,5 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Верховного суда.

«Газета.uz» писала, что в начале мая суд признал Отабека Сатторий виновным в клевете и вымогательстве и приговорил к тюремному заключению. Тогда его адвокат Умидбек Давлатов называл приговор «абсолютно несправедливым» и сообщал, что подаст апелляционную жалобу. Сам блогер заявлял, что «в Сурхандарье нет ни правды, ни справедливости».

Изначально апелляцию планировалось рассмотреть в Самарканде, но позже стало известно, что судьи Самаркандского областного суда по уголовным делам будут заседать в в Сурхандарьинском областном суде.

До начала заседания под председательством судьи И. Хамидова Отабек Сатторий выразил протест прокурору и составу судебной коллегии. По итогам изучения мнения сторон его протест оставлен неудовлетворённым, говорится в сообщении пресс-службы.

Здесь же отмечается, что адвокат Отабека Сатторий — Ш. Холмуродов внёс в суд ходатайство о разрешении отцу осуждённого — А. Сатторий — выступать в качестве его защитника. На основе статьи 423 (порядок вынесения определений в судебном заседании) Уголовно-процессуального кодекса ходатайство было удовлетворено.

Во время подготовки к заседанию у адвоката истца С. Маматкулову, который представлял интересы Т. Шопулатова и У. Турдиева, «ухудшилось здоровье». В связи с этим в суд было внесено ходатайство о переносе заседания. С аналогичной просьбой выступил и адвокат Ш. Холмурадов, который заявил о необходимости дополнительного времени для более углублённого ознакомления с материалами дела. Оба ходатайства были удовлетворены — судебное заседание перенесено на 30 июня.

В пресс-службе Верховного суда подчеркнули, что распространившиеся в социальных сетях сообщения о том, что на заседание не были допущены журналисты и блогеры, являются необоснованными.

Напомним, сотрудники ОВД Термеза задержали Отабека Сатторий 29 января. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой правоохранители насильно сажают мужчину в автомобиль и увозят его. Изначально уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 165 (вымогательство), затем переквалифицировано на часть 2 этой статьи, позже были предъявлены новые обвинения.

Адвокат утверждал, что дело сфабриковано. На ситуацию реагировали депутат Расул Кушербаев, посол Великобритании в Узбекистане, глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов, Комитет защиты журналистов (США) и другие. В ответ на это в МВД предупредили об ответственности за вмешательство в расследование уголовного дела.