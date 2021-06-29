MyID — это биометрическая система идентификации, простой и надежный способ удаленной идентификации в Узбекистане.

Система поможет в считанные секунды пройти удаленную идентификацию без предоставления копий или фотографий документов, удостоверяющих личность.

Идентификация в Ipak Yo’li Mobile через MyID конфиденциальна и безопасна.

MyID поможет пользователям приложения Ipak Yo’li Mobile, имеющим счет в банке «Ипак Йули», стать идентифицированными, пройдя биометрическую идентификацию онлайн прямо в телефоне.

Система удаленной идентификации MyID запущена в бета-режиме для пользователей Android.

Что для этого нужно:

обновить приложение Ipak Yo’li Mobile до последней версии;

найти кнопку MyID в разделе «Профиль»;

после перехода установить приложение MyID и пройти идентификацию.

По дополнительным вопросам можно обращаться в круглосуточный контакт-центр по номеру: (+998) 78−140−69−00.

Подробнее на сайте банка.

Telegram-оператор: t.me/IpakSupport

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