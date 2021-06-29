MyID — это биометрическая система идентификации, простой и надежный способ удаленной идентификации в Узбекистане.
Система поможет в считанные секунды пройти удаленную идентификацию без предоставления копий или фотографий документов, удостоверяющих личность.
Идентификация в Ipak Yo’li Mobile через MyID конфиденциальна и безопасна.
MyID поможет пользователям приложения Ipak Yo’li Mobile, имеющим счет в банке «Ипак Йули», стать идентифицированными, пройдя биометрическую идентификацию онлайн прямо в телефоне.
Система удаленной идентификации MyID запущена в бета-режиме для пользователей Android.
Что для этого нужно:
- обновить приложение Ipak Yo’li Mobile до последней версии;
- найти кнопку MyID в разделе «Профиль»;
- после перехода установить приложение MyID и пройти идентификацию.
По дополнительным вопросам можно обращаться в круглосуточный контакт-центр по номеру: (+998) 78−140−69−00.
Подробнее на сайте банка.
Telegram-оператор: t.me/IpakSupport
На правах рекламы.
Flyer
зачем вообще нужно мобильное приложение? я вот платил социальный налог через Пейми, мне дважды списали и дважды вернули деньги. а в истории платежей по карте этого НЕТ?
почему? я хочу видеть ВСЕ успешные и неуспешные попытки списать деньги с карты — это вообще-то нормальное желание технически грамотного человека.
---
каждая не успешная попытка списания денег говорит о факте мошенничества.
а история мобильного приложения отражает только транзакции которые были совершены с помощью мобильного приложения.