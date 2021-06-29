В центре Ташкента, на пересечении улиц Абдуллы Кадыри и Истикбол, идет активное строительство luxury-резиденции Infinity. Стены первых блоков уже возвышаются над забором, а работа не прекращается ни днем, ни ночью. Квартиры на стадии строительства быстро распродаются. И уже скоро современный жилой квартал примет первых жильцов.





В башнях Terra и Aqua остались последние апартаменты. Это уютная и приватная часть Infinity, созданная для комфортного отдыха и проживания. Также в ближайшее время на эти квартиры действует повышение цен. Компания Golden House предлагает сделать покупку до повышения стоимости.

Вдохновением для авторов проекта послужили природные просторы Узбекистана и горные вершины, то набирающие высоту, то обрывающиеся вниз. Результатом работы международных архитектурных и дизайнерских бюро Benoy и Chapman & Taylor стала эко-концепция жилого комплекса, состоящего из пяти зданий. Четыре жилых блока символизируют природные стихии — землю (Terra), воду (Aqua), воздух (Air), огонь (Ignis), а пятый объединяет задумку в единое целое и олицетворяет душу (Spirit).





Отличительная особенность Infinity — упор на экологичность и единение с природой. Еще на стадии проекта на перепадах башен запланированы озелененные эксплуатируемые террасы, которые помогут создать благоприятный микроклимат. Фасады зданий, оплетенные зеленой листвой, станут ажурной природной «панджарой», защищающей от прямого солнечного света.

Концепция «двор без машин» продолжает идею эко-френдли пространства. Территория комплекса закрыта от посторонних и свободна от автотранспорта. Владельцы смогут разместить его в подземном или наземном паркинге.

Внутреннее наполнение Infinity соответствует внешнему: общественные пространства и жилые помещения в комплексе так же просторны и комфортны, как и вся территория. Каждое здание оформлено в собственном стиле, но все их объединяет одна тема: природные оттенки и мотивы.

Квартиры в блоках с разным количеством комнат, от одной до четырех. Отличительная черта планировок — практически в каждой квартире есть собственная терраса. Так, например, в четырехкомнатных апартаментах терраса занимает более 9 м — буквально как дополнительная комната. Если вы деловой человек, здесь можно уединиться для работы на свежем воздухе или же занять детей играми, пока в доме уборка. А также можно устроить семейное воскресное чаепитие с видом на обновляющуюся столицу и горы.





Квартиры в резиденции Infinity продаются на стадии предчистовой отделки. Здесь все подготовлено к последнему шагу: ремонту по вашему индивидуальному дизайнерскому проекту. В квартирах проложены основные коммуникации, установлены окна класса «А», двери и подвесные потолки из гипсокартона, выровнены полы.

Будет установлено центральное отопление с разводкой на каждую квартиру, а также радиаторы и конвекторы с терморегуляторами. Кондиционирование будет работать по системе мульти-сплит.

Жилищем будет управлять предустановленная интеллектуальная система «Умный дом», которая умеет буквально угадывать желания владельцев и помогает экономить время и денежные средства. Все остальное — для полета вашей творческой фантазии, которую нельзя ограничивать. Ведь каждая квартира в таком комплексе — индивидуальность.





Luxury-комплекс задуман как пространство, где все необходимое для жизни будет располагаться на территории резиденции или в шаговой доступности от нее. Важные социально-бытовые объекты, рекреационные зоны, собственный детский сад, несколько ДОУ поблизости, школы и учебные центры, торговые точки и парки, станции метро и остановки общественного транспорта — все это делает зону внутри и вокруг резиденции территорией удобной для всех поколений. А также здесь будет комфортно людям с ограниченными возможностями за счет безбарьерного пространства.

Скоро можно будет узнать, кто из владельцев недвижимость в Infinity, выиграл еще одну квартиру от Golden House.

Строительство долгожданного проекта столицы в разгаре — ниже цен, чем сегодня, уже не будет. Можно еще успеть приобрести последние апартаменты в башнях Terra и Aqua — в уютной и приватной зоне резиденции.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−888−18−88.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: Orient Finans Bank, ЖК «Новомосковская».

Сайт: gh.uz/infinity

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