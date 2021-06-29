Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает рост экономики Узбекистана на 5,6% в 2021 году и на 6% в 2022 году. В стране также прогнозируется восстановление объёмов частного потребления и инвестиций. Об этом говорится в новом докладе банка «Региональные экономические перспективы».

Согласно докладу, ключевые отрасли национальной экономики, такие как сфера услуг, общая промышленность, строительство и сельское хозяйство показали рост в этом году. В докладе отмечается, что, несмотря на пандемию, в стране продолжаются рыночные реформы, включая приватизацию государственных предприятий и банков.

Общий прогноз по Центральной Азии также был пересмотрен в лучшую сторону несмотря на то, что восстановление далеко не равномерное. Предполагается рост экономики региона на 4,5% как в 2021, так и в 2022 годах за счёт повышения цен на сырьё, от которого выигрывают экспортеры сырья, и восстановления денежных переводов.

«Несмотря на то, что уточнённые прогнозы вселяют оптимизм, по-прежнему сохраняется значительная неопределённость в вопросе дальнейшего развития ситуации с вариантом COVID-19 „дельта“, который представляет серьёзный риск для стран, достигших меньшего прогресса в вакцинации, а также для экономик, в высокой степени зависящих от международного туризма», — отметила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.