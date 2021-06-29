На прошлой неделе Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение усилить с 28 июня карантинные ограничения в Узбекистане. Ограничения действовали и до этого, но они соблюдались не до конца. «Газета.uz» обращает внимание на то, что решения и меры, принимаемые властями, иногда противоречат друг другу, а некоторые ограничения соблюдать просто невозможно.

В последние месяцы по всей стране проводились массовые мероприятия, не прекратились они и после объявления очередных ограничений (это должно быть связано с тем, что мероприятия планировались заранее). 29 июня, в преддверии Дня молодёжи Узбекистана, в Ботаническом саду Ташкента стартовал Форум молодёжи и студентов «Строители третьего ренессанса».

Фото: Организаторы мероприятия.

В пресс-релизе организаторов мероприятия говорится, что оно «объединит тысячи участников», при этом ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, учитываются. Участников, приехавших из разных регионов, просят соблюдать дистанцию, следовать карантинным нормам, а сам форум проводится под открытым небом.

Фотографии с мероприятия говорят о том, что большинство участников не носит маски, а социальная дистанция не соблюдается. Ожидается, что 30 июня в форуме примет участие президент Шавкат Мирзиёев.

Фото: Организаторы мероприятия.

В эти дни в парках Ташкента также проводятся фестивали, приуроченные ко Дню молодёжи. О планах их отмены или ограничении количества участников неизвестно.

28 июня на площади перед Государственным академическим большим театром имени Алишера Навои прошла церемония вручения премии «Тахсин» («Восхищение»). В ней приняли участие сотни людей. Несмотря на расстановку стульев с соблюдением социальной дистанции, избежать скопления людей не удалось. Многие участники не носили маски.

Кадр репортажа «Узбекистан 24».

Пресс-секретарь Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Мухаммаджон Бозоров сообщил «Газете.uz», что все посетившие церемонию предварительно сдали ПЦР-тест. Однако корреспондента «Газеты.uz», участвовавшего в мероприятии, не просили это сделать.

С понедельника все развлекательные объекты в стране (пункты общепита, дискотеки, бильярдные и компьютерные залы и другие) должны работать с 8:00 до 20:00. Количество посетителей не должно превышать 50% от общего объёма вместимости (со вторника в Кашкадарье по предложению хокима области с учётом жаркого климата время работы пунктов общепита продлили до 22:00).

«Ограничения касаются ресторанов (где легко можно расставить столы на дистанции), но не касаются общественного транспорта, базаров и прочего, где никакой дистанции нет, — прокомментировал нововведение изданию Kapital.uz ресторатор Санжар Максудов. — То, что вирус мутировал и стал опасным не после 23:00, а сразу после 20:00, мы осознали. Стало откуда-то известно, что вирус безобиден в транспорте и нежно спит до 20:00 вечера».

Ещё 22 июня Министерство здравоохранения сообщило, что согласно решению спецкомиссии граждан без масок не будут пускать в общественный транспорт.

«Газета.uz» заметила, что в Ташкенте масочный режим соблюдает только часть пассажиров. Многие спускают маски на подбородок либо не надевают их вовсе. Кондукторы и водители наземного транспорта, а также контролёры и сотрудники ОВД в метрополитене не борются с ветряными мельницами.

Соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте, особенно в часы пик, невозможно. За последний год власти так и не смогли увеличить количество подвижного состава, что могло бы снизить риск распространения инфекции. В регионах, где основной вид транспорта — это микровэн Damas, поднимать вопрос о социальной дистанции даже неудобно.

Соблюдение требований карантина повсеместно игнорируется на базарах и в супермаркетах. Люди зачастую снимают маски, миновав охрану.

На вопрос «Газеты.uz» о соблюдении требований карантина в общественном транспорте, проведении массовых мероприятий и противоречии введённых ограничений, пресс-секретарь Службы санэпидблагополучия Мухаммаджон Бозоров ответил, что ведомство выступало с инициативой о реальном ужесточении карантинных ограничений, однако решение об этом принимает спецкомиссия.

Ещё одно противоречие в решении комиссии — ограничение въезда в Ташкент автотранспортом до 12 июля. Столица включена в «красную» зону — единственный регион в стране с таким статусом. При этом жителям с ташкентской пропиской разрешено выезжать в области.

У самой спецкомиссия до сих пор нет официального сайта, где публиковались и хранились бы все её решения в хронологическом порядке. Решения публикуются разными ведомствами и на разных ресурсах, включая Telegram.

«Газета.uz» будет рада опубликовать комментарий спецкомиссии и других органов по поставленным вопросам.