Конкурс от Beeline Uzbekistan стартовал на официальной странице компании в TikTok. Для участия в нем нужно было снять и выложить креативное танцевальное видео в TikTok под трек Zo’r, а также использовать хэштег #beelinechallenge. Для 45 победителей из топ-200, набравших большее количество лайков и просмотров были подготовлены десятки крутых девайсов от Huawei.





На протяжении двух недель в конкурсе приняли участие около 400 человек из разных уголков Узбекистана. 45 участников были отобраны с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире на официальных страницах Beeline Uzbekistan в TikTok и Facebook.

«Это первый масштабный проект такого рода, проведенный компанией совместно с Huawei. Честно сказать, было неожиданностью, что будет такой интерес и столько талантливых роликов. Об успехе проекта говорят сами цифры — на протяжении конкурса Zо’r dance хештег #beelinechallenge был просмотрен почти 25 млн раз. Уверен, что такой конкурс и подарки будут для каждого победителя хорошей мотивацией, стремлением к новым успехам и победам», — прокомментировал и.о. обязанности директора по маркетингу Beeline Uzbekistan Абдулазиз Мансуров.





Для подведения итогов конкурса и вручения призов победителей пригласили в головной офис компании в Ташкенте. Вниманию гостей были представлены лучшие видеоролики, отправленные на конкурс.

«От имени компании Huawei поздравляем победителей и участников с успешным завершением проекта Zо’r dance — Beeline challenge. Beeline Uzbekistan создал замечательную платформу для молодых талантов, показав, как цифровые приложения и возможности мобильной связи могут быть полезны для выражения своих креативных идей и развития творчества. Мы рады были поддержать данный проект и надеемся на дальнейшее сотрудничество в укреплении ИКТ-инфраструктуры Узбекистана», — отметил заместитель директора Huawei в Узбекистане Чжу Цзюнлян.

В праздничной атмосфере вручены подарки:

15 обладателям 1 места — смартфон Huawei P40 и планшет Huawei MediaPad T10;

15 обладателям 2 места — смартфоном Huawei P40 Lite и умными часами Huawei GT2;

15 обладателям 3 места — смартфон Huawei P40 Lite.

«Это был веселый и удачный конкурс. Мне понравилось в нем участвовать. Не ожидала, но очень надеялась, что буду среди призеров. Благодарю Beeline за такой хороший и веселый челлендж. Желаю в дальнейшем успехов и хочу, чтобы таких конкурсов было еще больше», — поделилась одна из занявших 1 место Дилшода Рустамжонова.

«Конкурс был вообще супер. В победу верил, и это случилось. Все было на уровне. Кстати, раньше особо ничего не знал о Beeline, но после конкурса стал абонентом компании. Интернет работает стабильно. А еще очень нравится акция „Гиги за шаги“», — рассказал один из занявших 2 место Улмас Мирзаев.





«Мне тоже понравился конкурс от Beeline. Снять видео-танец в TikTok мне помогла моя сестра, это было легко и весело. Я как раз мечтала о новом телефоне. И Beeline осуществил мою мечту. Спасибо организаторам за такой чудесный конкурс и суперпризы», — отметила одна из занявших 3 место Александра Ким.





Beeline Uzbekistan сообщает, что в настоящее время идет работа над реализацией и запуском новых, не менее интересных креативных проектов.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга Veon со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

Veon — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 213 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках Nasdaq и Euronext Amsterdam. В Beeline Uzbekistan работают более 1,6 тысяч сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана Veon инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов США. За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму более 1,9 млрд долларов.

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