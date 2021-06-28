Сотрудник отдела внутренних дел города Ангрена Ташкентской области Бекзод Бобомирзаев покончил с собой в здании отдела, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Инцидент произошёл 27 июня примерно в 13.00. Бобомирзаев, 1987 года рождения, служивший в группе патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка, выстрелил себе в челюсть из табельного пистолета ПМ на 4-м этаже здания городского ОВД. От полученной раны он скончался на месте.

Причины происшествия изучаются специально созданной рабочей группой, в состав которой вошли представители МВД и органов прокуратуры.

Инцидент находится на личном контроле министра внутренних дел Пулата Бобожонова, говорится в сообщении.

В социальных сетях появилось видеообращение брата погибшего, в котором говорится, что некий сотрудник инспекции по имени Акмаль оказывал давление на Бобомирзаева и требовал денег.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что прокуратура Ташкентской области ведёт доследственную проверку.