Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 июня на набережной реки Чирчик провёл совещание с участием хокимов города и районов Ташкента, руководителями секторов, председателями махаллей.

На встрече глава государства попросил хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева сообщить о причинах задержки благоустройства махаллей.

«Честно говоря, мы не успеваем за вашими требованиями, — приводит слова градоначальника Kun.uz. — Сейчас вы выделяете нам все необходимые средства. Но, уважаемый президент, мы обязательно оправдаем ваше доверие. К 1 октября этого года решим все вопросы в 531 махалле. Сделаем и крыши домов, и водоснабжение. Масштаб наших проектов очень велик».

Хоким отметил, что программа по предотвращению безработицы находятся под личным контролем премьер-министра. Кроме того, столичная администрация обеспечивает официальное трудоустройство соотечественников из регионов в строительной сфере, рассказал он.

«Хочу рассказать вам об интересной тенденции: после того, как вы приняли решение о выделении населению в регионах по 10−20 соток земли, многие рабочие из Ташкента возвратились домой со словами: „Я должен работать на выделенной президентом земле“», — отметил Джахонгир Артыкходжаев.

В ответ глава государства подчеркнул необходимость избегать спешки и уделять внимание качеству работы.

«Не спешите, говоря о том, что необходимо закончить к 1 октября. Я не ставил такое требование. Пусть будет 1 ноября или декабря. Важно качественно выполнить работу», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, через год асфальт не должен прийти в негодность, а вода не должна протекать через крышу.

«Это деньги народа, даже если президент их выделяет. Важно, чтобы жители в наших махаллях были довольны тем, что мы сделали… Я ещё вернусь к вопросу о зарплате председателей махаллей. Мы и дальше будем повышать престиж махаллей, и в будущем будем принимать в вузы по их рекомендации», — цитирует слова главы государства издание.

Согласно данным телеканала «Узбекистан 24», в рамках программы «Обод махалла» в Ташкенте планируется провести строительство и реконструкцию 937 км сетей водоснабжения и канализации, сетей газо- или электроснабжения, а также 545 км внутренних дорог.

Кроме того, планируется забетонировать тротуары рядом с многоэтажными домами, построить и отремонтировать детские и спортивные площадки, библиотеки, обновить старые лифты, улучшить теплоснабжение.

Телеканал со ссылкой на президента также сообщил, что в 524 махаллях Ташкента запланировано создание зелёных зон, 248 км пешеходных и велодорожек.

В конце марта президент сообщал, что на финансирование программ «Обод махалла» и «Обод кишлок» в 2021 году планируется выделить 21 трлн сумов (около 2 млрд долларов). Генпрокуратура запустила Telegram-бот, с помощью которого можно сообщать о недостатках или некачественном выполнении работ при реализации этих программ.

В конце апреля стало известно, что по примеру махалли «Парвоз» в Яшнабадском районе планируется благоустроить все 524 махалли в Ташкенте. Шавкат Мирзиёев поручил выделить каждой из них в среднем по 2 млрд сумов с учётом нынешнего состояния.

«Газета.uz» писала о жалобах жителей на несогласованное уничтожение палисадников и ошибках хокимиятов, которые допускаются в ходе поспешного благоустройства махаллей. Среди главных ошибок — отсутствие обсуждений проектов с жителями и попытка сделать все дворы одинаковыми.