«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов самых вкусных и летних салатов.

Свежий салат с огурцами и брынзой





Салат с брынзой и огурцами — лёгкое, простое по составу и очень вкусное блюдо. Оно украсит любой стол, а также станет отличным перекусом для тех, кто придерживается правильного питания и следит за своей фигурой.

Яркий овощной салат

Салат с краснокачанной капустой дополнит вкусный обед и ужин. Рецепт состоит из продуктов, содержащих много клетчатки и витаминов.

Свежий овощной салат

Ещё один сaлaт c кaпуcтoй, сочными овощами и зеленью. Блюдо заменит плотный ужин в жаркий день.

Овощной салат с кукурузой

А это рецепт сытного овощного салата с майонезной заправкой.

Свежий грузинский салат





Грузинский салат «Газапхули» переводится как «весна». Основные ингредиенты — свежие огурцы, пикантная зелень и сладкие яблоки. Салат можно приготовить на завтрак и взбодриться.

Салат из баклажанов с райхоном и мятой

Очень простой в приготовлении салат с баклажанами отлично дополнит любые горячие гарниры и мясные блюда.