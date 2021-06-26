«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов самых вкусных и летних салатов.
Свежий салат с огурцами и брынзой
Салат с брынзой и огурцами — лёгкое, простое по составу и очень вкусное блюдо. Оно украсит любой стол, а также станет отличным перекусом для тех, кто придерживается правильного питания и следит за своей фигурой.
Яркий овощной салат
Салат с краснокачанной капустой дополнит вкусный обед и ужин. Рецепт состоит из продуктов, содержащих много клетчатки и витаминов.
Свежий овощной салат
Ещё один сaлaт c кaпуcтoй, сочными овощами и зеленью. Блюдо заменит плотный ужин в жаркий день.
Овощной салат с кукурузой
А это рецепт сытного овощного салата с майонезной заправкой.
Свежий грузинский салат
Грузинский салат «Газапхули» переводится как «весна». Основные ингредиенты — свежие огурцы, пикантная зелень и сладкие яблоки. Салат можно приготовить на завтрак и взбодриться.
Салат из баклажанов с райхоном и мятой
Очень простой в приготовлении салат с баклажанами отлично дополнит любые горячие гарниры и мясные блюда.