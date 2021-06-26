Онлайн-ККМ: оптимизация бизнес-процессов и простой интерфейс
Онлайн-касса РАХ А930 является полностью адаптированной под современные реалии: устройство совмещает в себе функции банковского терминала и кассового аппарата.
Безопасная рассрочка с ARCA Group
На этапе запуска новой компании или ее расширения важно правильно распределить ресурсы. Компания-производитель ARCA Group реализует онлайн-кассы с рассрочкой на три месяца, полгода и год. Ежемесячные платежи не ударят по бюджету предприятия, а безопасность сделки обеспечивается дополнительным заключением страхового полиса.
Как приобрести онлайн-кассу в рассрочку
Приобрести онлайн-кассу в рассрочку можно в центрах технического обслуживания, расположенных во всех регионах страны. Специалисты ARCA Group обучают новых пользователей работе с ней, а также помогают наладить и запустить онлайн-ККМ, обеспечить в режиме 24/7 сопровождение кассового программного обеспечения TINDA, ремонтируют и заменяют запчасти.
Стоимость приобретения ККМ в рассрочку варьируется от периода выплат, но всегда остается приемлемой для предпринимателя.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте и страницах в соцсетях.
Call-центр: (+998) 78−120−23−23.
Официальный сайт: arca.uz
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