Онлайн-ККМ: оптимизация бизнес-процессов и простой интерфейс

Онлайн-касса РАХ А930 является полностью адаптированной под современные реалии: устройство совмещает в себе функции банковского терминала и кассового аппарата.





Безопасная рассрочка с ARCA Group

На этапе запуска новой компании или ее расширения важно правильно распределить ресурсы. Компания-производитель ARCA Group реализует онлайн-кассы с рассрочкой на три месяца, полгода и год. Ежемесячные платежи не ударят по бюджету предприятия, а безопасность сделки обеспечивается дополнительным заключением страхового полиса.

Как приобрести онлайн-кассу в рассрочку

Приобрести онлайн-кассу в рассрочку можно в центрах технического обслуживания, расположенных во всех регионах страны. Специалисты ARCA Group обучают новых пользователей работе с ней, а также помогают наладить и запустить онлайн-ККМ, обеспечить в режиме 24/7 сопровождение кассового программного обеспечения TINDA, ремонтируют и заменяют запчасти.

Стоимость приобретения ККМ в рассрочку варьируется от периода выплат, но всегда остается приемлемой для предпринимателя.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте и страницах в соцсетях.

Call-центр: (+998) 78−120−23−23.

Официальный сайт: arca.uz

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