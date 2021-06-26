В грузовом поезде с сырьём, прибывшем 12 июня на автомобильный завод в Асаке, обнаружена пропажа партии листовой стали, произведённой российской «Северсталью», сообщила пресс-служба UzAuto Motors.

Нарушение целостности одного из вагонов было обнаружено во время осмотра состава при въезде на территорию завода. По итогам проверки, проведенной службой комплаенса UzAuto Motors, установлено, что в данный вагон были загружены стальные листы, часть из которых украдена неизвестными лицами во время транспортировки.

Как уточнили в компании, данного объема пропавшего металла хватило бы для производства 2030 компонентов автомобилей модели Nexia-3, 871 — Gentra или 970 — Labo.

Собранные в результате служебного расследования материалы направлены в Транспортную прокуратуру Узбекистана для выявления виновных, а также дачи правовой оценки действиям сотрудников подразделений транспортной безопасности МВД.

В свою очередь, в компании заверили, что UzAuto Motors гарантирует выполнение всех обязательств по заключенным договорам и данный инцидент не отразится на сроках поставок автомобилей.