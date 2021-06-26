На лицензионном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, проходящем в Дохе (Катар), 46-летняя спортсменка из Узбекистана Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Лицензиат Олимпиады-2020 в Токио, выступавшая в направлении опорного прыжка, набрала 14,066 балла и заняла первое место. На втором месте оказалась гимнастка из Франции Девилар Колин — 13,966 балла, тройку сильнейших замкнула египетская спортсменка Тамас Нэнси — 13,366 балла.

Напомним, в октябре 2019 года в интервью агентству ТАСС Оксана Чусовитина заявляла, что собирается завершить карьеру после летней Олимпиады в Японии.