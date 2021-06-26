Жилой комплекс Boulevard — это совершенно новая, волшебная атмосфера и качественно новый подход к организации жилого пространства. Семь домов, возведенных в традициях классической европейской архитектуры, буквально переносят на улицы знаменитых городов — Милана, Парижа и Барселоны.





Более 1000 высококлассных апартаментов Boulevard расположились в центре столицы — на территории международного делового центра Tashkent City. На территории ЖК предусмотрены все условия для комфортного проживания жильцов: полностью закрытая территория, охраняемый подземный паркинг, детские площадки в каждом дворе, широкие светлые улицы для прогулок и собственная управляющая компания.

Особенностью жилого комплекса стали апартаменты на последних этажах, высота потолков в которых составляет 4,4 м. Ведь для уюта, красоты, фантазии, творчества, игр и новых достижений требуется простор.





Собственная трехкилометровая шопинг-авеню, которая в скором времени сможет похвастаться многообразием магазинов, ресторанов, отделений банков, химчисток и бутиков, избавит жителей от необходимости долгих поездок за покупками.

Продажи последних апартаментов в ЖК Boulevard открыты с 16 июня. Не стоит упускать возможность стать частью грандиозного путешествия по Европе.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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