Корпорация Microsoft показала новую версию своей операционной системы Windows. В компании назвали Windows 11 крупнейшим обновлением операционной системы за последнее десятилетие, сообщает РИА Новости.

Интерфейс Windows 11 претерпел значительные изменения. Меню «Пуск» сместилось в центр нижнего бара, что напоминает решение от Apple. Исчезли живые плитки, иначе нарисована панель задач. Новая ОС стала значительно визуально легче — вернулась и полупрозрачность, известная ещё по Windows 7. Станет и больше кастомизации.

Вместе с операционкой изменились и многие предустановленные приложения, например, OneDrive и браузер Edge. Последний получил переключение между вертикальными и горизонтальными вкладками.

Пользователям дали возможность расположить окна запущенных приложений мозаикой, специально адаптированной для разметки конкретного экрана. Это, как заметили в Microsoft, особенно пригодится владельцам компьютеров с сенсорными экранами и планшетов.

Работе с тач-дисплеем в новой Windows уделили много внимания. Изменилась логика функционирования сенсорной клавиатуры, значки приложений и настроек стали больше, чтобы пользователь мог комфортно нажимать на них. В Windows 11 появилась виброотдача при использовании активного стилуса. В систему вернулись и виджеты, напоминающие те, которые используются в мобильных ОС.

Крупным нововведением стала поддержка работы приложений из Android, которые могут запускаться напрямую, без виртуальной машины. В Microsoft обещают, что интеграция в новой операционке будет выполнена на высоком уровне.

Пользователи начнут получать обновление с Windows 11 в ближайшие месяцы.