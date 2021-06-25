В ближайшие выходные 26 и 27 июня на территорию Узбекистана вновь начнётся вынос жаркого воздуха с зарубежного юга, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха составит ночью +16…+21 градус, днём — +35…+38 градусов, по северу и югу местами до +40 градусов. Такие значения превысят среднюю климатическую норму на 2−4 градуса, отмечают синоптики.

Сухая малооблачная погода сохранится по всей стране, лишь по горным районам Ферганской области к вечеру 26 июня местами возможны кратковременные дожди с грозами.

В субботу и воскресенье в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.