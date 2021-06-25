Исходя из анализа динамики распространения коронавируса и выздоровления пациентов Ташкенту присвоен «красный» уровень карантина, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В «жёлтую» зону включены Самаркандская и Ташкентская области. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья по мере изменения ситуации регулярно будет информировать о присвоении уровней карантина другим регионам.

Напомним, районам и городам с 5 мая 2020 года присваивался «красный», «желтый» или «зеленый» уровень карантина исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации.

Однако уже в июле прошлого года президент Шавкат Мирзиёев отметил, что принцип разделения территорий на «цветные» зоны не работает в полной мере. Глава государства тогда заявил, что среди населения встречается легкомысленное отношение к карантинным мерам, например, неправильное использование маски, рукопожатия и семейные мероприятия.

Ранее было объявлено, что с 28 июня в Узбекистане усиливаются карантинные ограничения. В частности, для определённой категории граждан запрещается въезд в столицу в случае отсутствия острой необходимости.

«Газета.uz» также сообщала, что в связи с ростом заболеваемости в Ташкенте начинается добровольная вакцинация всех групп населения старше 18 лет за счёт средств госбюджета.