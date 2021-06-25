На шестнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 25 июня было объявлено о создании Комитета по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Комитет будет координировать и вести контроль за прозрачностью государственных органов и организаций, говорилось за заседании. Заместителем председателя нового комитета избран сенатор Фарход Бокиев.

Сенаторы отметили, что комитет создаётся для разъяснения населению процессов изменений и обновлений в стране, сути проводимых реформ, «насыщения национального информационного пространства объективной и достоверной информацией».

До сегодняшнего дня в Сенате функционировали девять комитетов.