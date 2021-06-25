Пару десятков лет назад с телевизором все было более-менее понятно: достали пульт из пакета (чем большинство пренебрегали), нажали включить, разобрались, как листать каналы и менять громкость. Если тогда этого было достаточно, то сегодня к каждому телевизору прилагается солидная инструкция.
В современных телевизорах действительно большое количество опций и всевозможных настроек, в которых бывает не так легко разобраться. Поэтому компания LG коротко изложила, как настраивать SMART-телевизор, менять язык, подключать Wi-Fi и пульт MagicRemote.
К большинству телевизоров LG в комплект входит пульт MagicRemote, который совмещает в себе функции классического пульта, компьютерной мышки и микрофона. Пульт можно использовать привычным методом через кнопки, можно им управлять, перемещая курсор по экрану телевизора и выбирать нужные программы, а также при помощи него можно использовать голосовые команды для управления телевизором.Чтобы его использовать, необходимо сначала выполнить сопряжение пульта с телевизором LG webOS TV.
Что для этого нужно:
- если зарегистрировать пульт не удалось, нужно выключить и включить телевизор снова, и повторить попытку;
- чтобы использовать голосовые команды, просто нужно зажать кнопку микрофона на пульте и произнести название функции, которую необходимо запустить;
- чтобы изменить язык, надо зайти в «Настройки», затем «Общие», «Язык» (language), «Язык меню» (menu language). Дальше останется только выбрать подходящий язык.
Как подключиться к Wi-Fi:
- нужно выбрать на пульте «Настройки» (знак шестеренки);
- дальше выбрать вертикальное троеточие, затем «Подключение», «Настройки подключения к сети», «Подключение к сети Wi-Fi»;
- после завершения поиска отобразится список сетей, доступных для подключения. Надо выбрать сеть и ввести пароль.
Как создать учетную запись:
- нажать «Настройки» на пульте;
- дальше выбрать вертикальное троеточие, затем «Общие», «Управление учетной записью», «Войти в учетную запись LG»;
- выбрать «Создать учетную запись»;
- ввести логин и пароль. В качестве входа надо использовать адрес электронной почты;
- ввести дату рождения;
- после нажатия на «ОК», на указанный адрес электронной почты будет отправлена ссылка для подтверждения. Необходимо будет пройти процедуру подтверждения адреса электронной почты в течение срока действия ссылки.
Если проверка прошла успешно, вы сможете выполнять вход с помощью этой учетной записи.
Помимо возможностей телевизора через Smart TV LG вы можете управлять разными продуктами умного дома. Сюда входят кондиционеры, пылесосы, стиральные и сушильные машины, умные колонки, холодильники и другие продукты LG, в которых есть возможность использования ThinQ.
Для этого достаточно войти в панель управления умным домом и ввести информацию о своем аккаунте ThinQ. После этого откроется возможность управлять всей техникой LG.
Как управлять домашней техникой:
- установить приложение LG ThinQ на смартфон;
- войти в свою учетную запись ThinQ и зарегистрировать продукты LG;
- нажать кнопку «Домой» на пульте и выбрать «Панель управления домом»;
- после входа в учетную запись отобразится список всех зарегистрированных продуктов LG ThinQ, которыми вы можете управлять.
Это были основные настройки, которые нужно знать для комфортного использования телевизора.
Если у вас появятся дополнительные вопросы по эксплуатации телевизора, вы всегда можете заглянуть в руководство пользователя. Там все понятно расписано по каждой функции.
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