Общественное объединение инвалидов Ташкента «Шароит Плюс» запустило проект по обеспечению лиц с инвалидностью достойной работой на открытом рынке труда через специальный рекрутинговый веб-портал ishplus.uz.

Основная задача портала — с одной стороны, помочь трудоспособным людям с инвалидностью, испытывающим трудности с поиском достойной работы, а с другой — помочь работодателям найти квалифицированных сотрудников. Для подачи заявки человек с инвалидностью может заполнить форму резюме онлайн или подготовить своё резюме с помощью консультации специалиста по телефону. Таким образом создаётся база данных соискателей с инвалидностью.

Кроме того, портал поощряет работодателей в частном и государственном секторах открывать доступные вакансии посредством оказания консультационных услуг о преимуществах, льготах и преференциях трудоустройства лиц с инвалидностью. Координаторы проекта подробно объясняют законные обязательства работодателей по выполнению 3% квоты трудоустройства лиц с инвалидностью.

Все социальные услуги по поиску работы и адаптации на открытом рынке труда осуществляются онлайн — через рекрутинговый портал, каналы проекта в социальных сетях и специальный Telegram-бот. В условиях пандемии получение всех услуг по трудоустройству в режиме онлайн уменьшает риски заболеваемости людей с инвалидностью.

Партнёрами проекта выступают Минтруда, Фонд развития культуры и искусства при Минкультуры, а также ОБСЕ, поддержку ему оказывает Совместная программа ООН по укреплению социальной защиты в Узбекистане, реализуемой ЮНИСЕФ, Программой развития ООН (ПРООН) и Международной организацией труда (МОТ).

На презентации проекта в четверг инициативу по инклюзивному трудоустройству приветствовали постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска, глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Мунир Мамедзаде, старший технический советник Международной организации труда Йонас Аструп и другие.

«Около 15% мирового населения, или около 1 миллиарда человек, имеют инвалидность. Экономики мира теряют до 7% ВВП от невовлечённости людей с инвалидностью в экономику», — отметил Йонас Аструп, призывая организовывать рабочие места для людей с инвалидностью.

В Узбекистане официально зарегистрировано более 630 тысяч людей с инвалидностью. По данным Министерства занятости и трудовых отношений из них 162,2 тысячи признаны трудоспособными и имеющими возможности выполнять отдельные виды работ. Однако из общего количества трудоспособных по состоянию на 2020 год официально трудоустроено было лишь 21,1 тысячи, или 13% лиц с различными формами инвалидности.

В 2019 году ситуационный анализ ООН в Узбекистане показал, что количество людей с инвалидностью трудоспособного возраста составило более 346 тысяч человек, из которых только 7,1% были официально трудоустроены. У людей с инвалидностью примерно в 4 раза меньше шансов найти работу, чем у людей без инвалидности.

В то же время в сельской местности трудоустроено всего 5,8% людей с инвалидностью, а положение женщин с инвалидностью намного хуже, чем положение мужчин — лишь 4,4% женщин и 8,9% мужчин имеют работу.

Информация о том, как поддержать ishplus.uz.