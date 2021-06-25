Сеть магазинов Ishonch развивалась в основном на территории Ферганской долины. В последние годы она активно развивает свою деятельность в Ташкентской, Сырдарьинской, Хорезмской и Кашкадарьинской областях. Вот так 33-й филиал сети магазинов Ishonch и открылся в Ургенче.

Открытие магазина сопровождалось танцами, песнями, конкурсами и призами. Любой житель города мог принять участие в мероприятии и быть свидетелем торжества.





История развития сети магазинов Ishonch начиналась с продажи бытовой техники в рассрочку. Потом сеть стала расширяться и продавать мебель, товары для детей, спорттовары, сантехнику и стройматериалы.





Оформление рассрочки проводится квалифицированными специалистами за 15 минут. Для этого не требуется никаких других документов, кроме паспорта.





Сотрудники магазина всегда доброжелательно приветствуют клиентов, отвечают на вопросы и принимают жалобы. Бесплатная доставка и установка любой техники, сервисное обслуживание, скидки, акции, возврат товара в течение 30 дней и другие услуги обеспечивают удобство при покупке.





Если у клиента возникает вопрос, он может написать или позвонить в любое время. Также все сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, прослушивая тренинги и семинары. Поэтому в сети магазинов Ishonch обслуживают на высоком уровне.





Из-за открытия новых филиалов сети постоянно требуются новые сотрудники. Это решает проблему с безработицей. Все желающие устроиться на работу и принять участие в открытии смогут посетить 28 июня торжественную церемонию в Шахрисабзе и 30 июня — в Карши.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 73−515−22−22.

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