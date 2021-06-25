Пользователи банковских услуг нередко сталкиваются с необходимостью осуществить переводы своим друзьям или близким в другие страны. Раньше для этого нужно было идти в один из филиалов банка в будние дни и рабочие часы банковских офисов и стоять в очередях, чтобы отправить денежный перевод.

Банк «Ипак Йули» объявляет о запуске сервиса Visa Direct — платформы для осуществления платежей в режиме реального времени с международных карт Visa в мобильном приложении Ipak Yo’li Mobile.

С помощью услуги Visa Direct клиенты банка — пользователи мобильного приложения Ipak Yo’li Mobile — могут осуществлять денежные переводы с карт Visa в любое время.

Неважно, хочет клиент отправить деньги родным или своему другу. Visa Direct — это быстрый, простой и безопасный способ перевести деньги благодаря поддержке платежной сети по всему миру.

В честь запуска новой услуги также стартовала акция «Переводы Visa Direct без комиссий», которая действует до 1 сентября этого года. В этот период банк «Ипак Йули» не будет взимать комиссию за переводы с помощью Visa Direct.

Воспользовавшись приложением Ipak Yo’li Mobile, можно получить доступ к моментальным платежам через Visa Direct в любой момент. Подробнее можно узнать на сайте.

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