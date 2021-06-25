Пользователи банковских услуг нередко сталкиваются с необходимостью осуществить переводы своим друзьям или близким в другие страны. Раньше для этого нужно было идти в один из филиалов банка в будние дни и рабочие часы банковских офисов и стоять в очередях, чтобы отправить денежный перевод.
Банк «Ипак Йули» объявляет о запуске сервиса Visa Direct — платформы для осуществления платежей в режиме реального времени с международных карт Visa в мобильном приложении Ipak Yo’li Mobile.
С помощью услуги Visa Direct клиенты банка — пользователи мобильного приложения Ipak Yo’li Mobile — могут осуществлять денежные переводы с карт Visa в любое время.
Неважно, хочет клиент отправить деньги родным или своему другу. Visa Direct — это быстрый, простой и безопасный способ перевести деньги благодаря поддержке платежной сети по всему миру.
В честь запуска новой услуги также стартовала акция «Переводы Visa Direct без комиссий», которая действует до 1 сентября этого года. В этот период банк «Ипак Йули» не будет взимать комиссию за переводы с помощью Visa Direct.
Воспользовавшись приложением Ipak Yo’li Mobile, можно получить доступ к моментальным платежам через Visa Direct в любой момент. Подробнее можно узнать на сайте.
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Dima Vyajev
Лимит какой?
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когда у Ипак Йули будет возможность пополнять сумовые/валютные карты валютным кэшем?
это знаете ли уже челлендж, что получаешь в кассе валютный перевод, потом идешь в кассу и меняешь там на сумы, потому идешь на улицу — там банкомат тебе говорит что он сегодня ишламаяпти. возвращаешься к кассе, там в банкомате вбиваешь 12-ти значный номер счета и пополняешь сумовую карту. после этого открываешь мобильное приложение и производишь конверсию.
почему нельзя просто засунуть штучку баксов в банкомат и чтобы система сама за тебя там все раскидала и даже налоги оплатила?
не можете сами сделать, дайте мне API и токен-карту, сам сделаю?