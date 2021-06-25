Сеть магазинов бытовой техники и электроники idea вместе с Anorbank запустила моментальную рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса.





Теперь каждый покупатель может приобрести желаемый товар без лишней суеты и дополнительных документов — быстро, без первоначального взноса, с рассрочкой на 18 месяцев.

Для оформления требуется только паспорт.

Предложение распространяется для жителей всего Узбекистана.





Теперь стоимость кондиционера составляет всего от 198 тысячи сумов в месяц.

Данная рассрочка распространяется на все товары. Подробно с условиями можно ознакомиться на сайте.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.

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Сайт: idea.uz

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