Сеть магазинов бытовой техники и электроники idea вместе с Anorbank запустила моментальную рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса.
Теперь каждый покупатель может приобрести желаемый товар без лишней суеты и дополнительных документов — быстро, без первоначального взноса, с рассрочкой на 18 месяцев.
Для оформления требуется только паспорт.
Предложение распространяется для жителей всего Узбекистана.
Теперь стоимость кондиционера составляет всего от 198 тысячи сумов в месяц.
Данная рассрочка распространяется на все товары. Подробно с условиями можно ознакомиться на сайте.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.
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Сайт: idea.uz
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