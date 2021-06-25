В четверг, 24 июня, в Узбекистане было зарегистрировано 476 новых случаев коронавируса (днём ранее — 442) и 2 случая смерти от осложнений, вызванных этим заболеванием, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Общее количество случаев, выявленных с 15 марта прошлого года, достигло 108184, официально зарегистрированных умерших от COVID-19 — 735.
В Ташкенте в четверг было выявлено 135 случая, в Самаркандской области — 89, Ташкентской области — 49, в Ферганской — 40, в Сурхандарьинской — 35, в Джизакской — 29, в Хорезмской — 21, в Бухарской — 18, в Андижанской — 14, в Каракалпакстане и Кашкадарьинской области — по 12, в Наманганской — 10, в Сырдарьинской — 8 и в Навоийской — 4.
В настоящее время на лечении от коронавируса в медицинских учреждениях находится 3452 человека.
Алексей Цой
Лично по моим наблюдениям, основная причина заражения — это именно тесные и близкие контакты, а именно походы в гости, посиделки, застолье, гапы, свадьбы и так далее. Однократный контакт, даже простое рукопожатие обычно не приводит к заболеванию, даже отсутствие маски в магазине не приведет к заражению, а приведет к штрафу от милиции, а вот именно гап или свадьба, почти точно будет результат. При переутомлении, недосыпании, стрессе — также будет похожий эффект. Так что будьте умнее, люди. Подпись: врач Скорой помощи.
Дмитрий Ульянов
Алексей Цой, полностью согласен с вами! С начала пандемии ходил без маски, антисептиком каждые пять секунд не пользовался, и не болел… А вот после того, как у меня в семье заболел близкий человек, сам от него и заразился… Вывод: себя, конечно, нужно беречь, но без фанатизма
Жалолитдин
Смутное время настало. Чувство тревоги, страха в душе. После таких новостей выходить на улицу страшно. Естественный отбор начался кажется. Как быть как жить?