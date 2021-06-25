В четверг, 24 июня, в Узбекистане было зарегистрировано 476 новых случаев коронавируса (днём ранее — 442) и 2 случая смерти от осложнений, вызванных этим заболеванием, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество случаев, выявленных с 15 марта прошлого года, достигло 108184, официально зарегистрированных умерших от COVID-19 — 735.

В Ташкенте в четверг было выявлено 135 случая, в Самаркандской области — 89, Ташкентской области — 49, в Ферганской — 40, в Сурхандарьинской — 35, в Джизакской — 29, в Хорезмской — 21, в Бухарской — 18, в Андижанской — 14, в Каракалпакстане и Кашкадарьинской области — по 12, в Наманганской — 10, в Сырдарьинской — 8 и в Навоийской — 4.

В настоящее время на лечении от коронавируса в медицинских учреждениях находится 3452 человека.