На 16-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 25 июня рассмотрен вопрос об изменении границ районов и районов Ташкентской области, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Речь идёт об изменении территорий Аккурганского, Ахангаранского, Бекабадского, Бостанлыкского, Букинского, Зангиатинского, Юкоричирчикского, Кибрайского, Паркентского, Пскентского, Уртачирчикского и Янгиюльского районов, а также городов Алмалык, Чирчик, Ангрен, Янгиюль и Бекабад.

Сенаторы отметили, что сегодня несколько районов и городов Ташкентской области, в том числе города Ангрен и Бекабад, а также Кибрайский и Пскентский районы имеют анклавные территории, расположенные в других районах и городах. Это создает проблемы при организации борьбы с преступностью, социальном обеспечении населения, а также в образовании несовершеннолетних и привлечении их к участию в массовых мероприятиях районного и городского уровня.

На основании Конституции и закона «Об административно-территориальном устройстве Узбекистана» принято постановление Сената об изменении границ вышеуказанных районов и городов Ташкентской области. Общая площадь земель изменяемых границ районов и городов составляет 17359,1 га, из которых 10084,8 га — сельскохозяйственные земли, говорится в сообщении верхней палаты.

Напомним, 15 июня предложение об изменении границ внутри Ташкентской области было одобрено депутатами Законодательной палаты. «Газета.uz» подробно писала, как изменятся территории областных городов и районов.

Проект по изменению границ Ташкента и Ташкентской области был презентован президенту в августе прошлого года. Тогда председатель Госкомгеодезкадастра Халилилло Турахужаев сообщал, что в Ташкентской области в общей сложности имеется 19 анклавных территорий.