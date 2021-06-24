Westminster International School in Tashkent (WIST) — независимая частная школа международного уровня. Она располагается в современном кампусе и предлагает полный спектр образования для учеников с 2 до 17 лет.

Школа имеет аккредитацию от ряда международных организаций: Pearson Edexcel, Cambridge Assessment International Education. WIST использует международные учебные системы IMYC, IPC и IEYC.

С нового учебного года директором школы станет Брайан Платтс. Он является директором Британской школы в Катманду. За его плечами управление Британской средней школой в Токио и заместительство директора Британской школы в Маниле.





Руководить средней школой будет Стивен Эллис. Он имеет огромный опыт сфере образования — 34 года, включая международный уровень. В настоящее время Стивен Эллис занимает должность директора международной школы Мьянмы в Янгоне. До этого он проработал 12 лет заместителем директора и директором средней школы в Дрезденской международной школе в Германии и 7 лет в качестве заместителя директора и директора средней школы в Дунайской международной школе в Австрии.





В новом году библиотека пополнится более 3000 книг. Также будут внедрены новые кружки и секции для общего развития детей.

WIST — это первоклассное образование международного уровня. Из широкого спектра занятий дети могут выбрать подходящее именно им: искусство, драматургию, общественные науки или плавание.

Преподаватели школы — носители английского языка, являющиеся гражданами Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и США.

Каждый ученик школы получает:

MacBook, тетради, учебные материалы и все необходимые офисные принадлежности для старшеклассников;

трехразовое питание;

медицинское обслуживание;

круглосуточную охрану территории.

Также в школе имеется три бассейна, большие спортивные площадки и современное оборудование для эффективного обучения.

В WIST дети будут не просто получать знания, но и проводить свое время эффективно и продуктивно. Каждая минута, проведенная в стенах школы, станет маленьким шагом к большому будущему.

Телефоны: (+998) 71−210−22−22, (+998) 99−436−30−43.

Сайт: wist.uz

Instagram: @wist.uz

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