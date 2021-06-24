Постановлением президента от 23 июня в Ташкенте создаётся университет «Новый Узбекистан». С презентацией вуза в среду ознакомился Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

Главными задачами университета определены: подготовка перспективных кадров с высокими профессиональными навыками и компетенциями на основе образовательных программ авторитетных зарубежных вузов, развитие интеллектуальных способностей студентов и создание всесторонне благоприятной для этого среды.

Учебный процесс в новом университете будет организован в сотрудничестве с авторитетными вузами зарубежных стран. Приёмные экзамены будут проводиться Кембриджским университетом. Учебные планы и программы будут разработаны совместно с Массачусетским технологическим институтом и Мюнхенским техническим университетом. Эти вузы также помогут в контроле качества образования, укомплектовании лабораторий и библиотек.

Факультетов будет пять: инженерное дело, естественные науки, менеджмент, агротехнологии и информационные технологии. Обучение будет вестись на государственном и английском языках, по кредитно-модульной системе, на грантовой и платно-контрактной основе.

Учебные корпусы и кампусы образовательного учреждения будут соответствовать международным сертификатам BREEAM. Начало первого учебного года намечено на сентябрь этого года. До завершения строительства нового здания обучение будет временно проходить в неиспользуемых зданиях Университета мировой экономики и дипломатии.

В университете будет внедрён государственный грант для:

выпускников президентских школ, имеющих диплом или сертификат соответствующих программ международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement, International Advanced Levels);

имеющих диплом или сертификат соответствующих программ международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement, International Advanced Levels); победителей Международной математической олимпиады (IMO), Международной физической олимпиады (IPhO), Международной химической олимпиады (IChO), Международной биологической олимпиады (IBO), Международной олимпиады по информатике (IOI), успешно прошедшим вступительные экзамены в университет;

Международной математической олимпиады (IMO), Международной физической олимпиады (IPhO), Международной химической олимпиады (IChO), Международной биологической олимпиады (IBO), Международной олимпиады по информатике (IOI), успешно прошедшим вступительные экзамены в университет; граждан Узбекистана, набравших высокий балл на вступительных экзаменах в университет;

на вступительных экзаменах в университет; детей семей, включённых в Единый реестр социальной защиты, успешно прошедших вступительные экзамены в университет.

«Студенты университета уже с первого курса должны быть закреплены за отраслями экономики и научными центрами. Важно, чтобы министерства, авторитетные институты и крупные компании участвовали в попечительском совете университета. Им следует заявлять о своих потребностях, интегрироваться в учебный процесс, заранее инвестировать в будущих специалистов», — сказал Шавкат Мирзиёев на презентации.