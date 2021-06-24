В Сырдарьинской области 22 июня вынесен приговор мужчине, который обвинялся в совершении развратных действий в отношении 8-летней девочки, сообщил проект против насилия «Немолчи.Уз».

Предыстория

Об инциденте стало известно в октябре прошлого года, когда жительница Сайхунабадского района заявила, что к её несовершеннолетней дочери приставал неизвестный мужчина. Она утверждала, что когда девочка вышла в магазин рядом с домом, её на велосипеде в школу №35 увёз незнакомый мужчина.

Со слов ребёнка, он отвел её в школьный туалет и, раздев её и себя, совершал там развратные действия. Заметившему их сторожу школы мужчина сказал, что девочка — его сестрёнка, которая захотела в туалет. Затем мужчина посадил девочку на велосипед и отвез до начала улицы, сказав, чтобы она ничего не рассказывала маме.

Мать девочки обратилась в органы внутренних дел. Сама девочка по фотографиям опознала мужчину. Экспертиза не выявила на её теле и одежде никаких следов. По словам матери, обвиняемым оказался 28-летний местный житель (ранее судим, не женат). Во время опознания он изрезал себя лезвием, сообщала «Газета.uz».

14 августа в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 129 Уголовного кодекса (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 16 лет).

Ход следствия

Главный редактор проекта «Немолчи.Уз» Ирина Матвиенко сообщила, что мать девочки обратилась к ней после того, как следователь несколько месяцев не мог организовать потерпевшей республиканскую психологическую экспертизу.

«Мы записали видео, надеялись, что дело сдвинется. Но что-то пошло не так. Подозреваемый был на свободе. Потом якобы заболел ковидом и уехал на лечение в Ташкент. А затем и вовсе растворился в закате», — написала Ирина Матвиенко и добавила, что в феврале этого года вопрос о продолжении следствия поднимался дважды.

По её словам, после этого с ней связался пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов, который организовал встречу со Следственным управлением. Тогда же был назначен новый следователь, а статью переквалифицировали из 129 в 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме).

«Беглеца нашли спустя пару дней после встречи. 22 июня 2021 года ему вынесли приговор: 10 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии особого режима по части 4 статьи 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса (с учётом статьи 57). Виновный признан особо опасным рецидивистом», — говорится в сообщении «Немолчи.Уз».