Член сборной Узбекистана по самбо Дилшод Чориев дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Национального антидопингового агентства при Кабинете министров Узбекистана.

В марте этого года спортсмен (-98 кг) должен был выступить в составе сборной на Кубке мира по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева» в Москве. Тогда в допинг-пробе, взятого у Чориева, обнаружили запрещённое вещество «мельдоний», в связи с чем была начата проверка, говорится в заявлении агентства.

Решением Комиссии по этике Международной федерации самбо (FIAS) Дилшод Чориев отстранён от участия в любых спортивных мероприятиях с 7 мая 2021 года по 6 мая 2025 года.

В Антидопинговом агентстве уточнили, что «мельдоний» был включён в перечень запрещённых веществ в 2016 году.

Напомним, ранее на допинге попался боксёр Бектемир Меликузиев, который также был дисквалифицирован на четыре года.