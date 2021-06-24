10 июня Ravnaq-bank в прямом эфире выбрал победителей второго промежутка акции «Счастливая карта». Обладателей техники от Apple определил генератор случайных чисел random.org по транзакциям за период с 1 по 31 мая. Прямую трансляцию розыгрыша можно было посмотреть на странице банка в Instagram. Победители уже забрали свои призы.





Обладателем Apple iPhone 12 Pro стал Отабек Исоев. При получении приза он поблагодарил организаторов акции:

«Я выражаю свою благодарность Ravnaq-bank. Я участвовал в акции „Счастливая карта“ от Ravnaq-bank и Mastercard и выиграл iPhone 12 Pro».

Счастливыми обладателями других призов — MacBook Air 2020 года, Apple Smart Watch SE и Apple AirPods Pro — стали Олимжон Обиджонов, Хуршид Юсупов и Камран Караев.

Ранее банк запустил крупный розыгрыш, участником которого мог стать каждый обладатель карты Mastercard от Ravnaq-bank. И уже начался третий и последний промежуток акции, который продлится с 1 по 30 июня.

Чтобы выиграть ценные призы, необходимо:

Быть держателем карты Mastercard от Ravnaq-bank. До 1 июля потратить от 30 до 150 долларов США.





В зависимости от суммы траты держатель карты становится участником розыгрыша одного из призов. Так, если потратить:

от 30 до 49,99 долларов — есть шанс выиграть беспроводные наушники;

от 50 до 99,99 долларов — можно получить смарт-часы;

от 100 до 149,99 долларов — смартфон;

150 долларов и больше — есть возможность выиграть макбук.

В акции могут принимать участие граждане Узбекистана, достигшие 16 лет, за исключением сотрудников АО Ravnaq-bank и их близких родственников.

Еще можно принять участие в акции и стать победителем призов. Стоит поторопиться, ведь до окончания «Счастливой карты» осталось меньше двух недель.

Подробные правила и условия акции доступны по ссылке.

Заказать карту Mastercard от Ravnaq-bank можно в офисах банка и через мобильное приложение (iOS и Android).

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