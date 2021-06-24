Городской совет Вестминстера и компания The Crown Estate объявили о планах преобразовать территорию вокруг перекрёстка Oxford Circus в Лондоне в две пешеходные площади, сообщает The Guardian.

Реконструкция оживлённой торговой улицы направлена на решение проблемы качества воздуха, загруженности дорог и потока пешеходов, отмечает издание. Намечено закрыть для движения транспорта улицу Oxford Street, Regent Street останется открытой для проезда автобусов и такси.

Планы создать здесь пешеходную зону обсуждаются много лет — с 1980-х годов. Они много раз откладывались из-за сложностей с перепланировкой автобусных маршрутов и опасений об увеличении времени поездок и потенциальных потерях таксистов. Сейчас 70% людей доезжают до этого места на метро.

«Новые смелые планы по обновлению Oxford Circus станут первым значительным изменением дизайна любимой главной улицы страны за последние десятилетия… Серьёзная загруженность улицы, большое количество людей и транспорта говорят о неустойчивости и требуют действий. Мы надеемся, что создание этих пешеходных площадей не только улучшит безопасность, защищённость и доступность, но и создаст культовое место в центре Лондона», — заявила лидер Вестминстерского городского совета Рэйчел Робатан.

Фото: Can Pac Swire / Flickr.

Преобразование Oxford Circus будет осуществляться поэтапно. До конца 2021 года в эксплуатацию планируется ввести две площади, свободные от движения автомобилей. Летом Королевский институт британских архитекторов (RIBA) проведёт международный конкурс на разработку окончательной схемы площадей.

Ожидается, что реконструкция перекрёстка также повысит эффективность автобусных поездок и сделает удобными пешеходные прогулки и езду на велосипеде в этом районе.

Освободить центр столицы от машин ранее решили и власти Парижа. Елисейские поля в столице Франции планируется превратить в «необыкновенный сад» в рамках масштабной реконструкции.