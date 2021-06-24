Накануне «Газета.uz» выяснила, что на финансирования строительства объектов на территории мемориального комплекса «Шахидлар хотираси» планируется направить средства из местного бюджета хокимията Ташкента в 20 млрд сумов, а также выручку от продажи инвесторам земельных участков на других территориях. Речь идёт о 2,67 га земли рядом с комплексом, а также 0,9 га — на территории аквапарка Aqva Bog’i.

Депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Дониёр Ганиев обратил внимание, что основанием для принятия соответствующего постановления Кабинета министров является распоряжение президента от 8 октября 2020 года «О дополнительных мерах по более глубокому изучению наследия и увековечению памяти жертв репрессий».

Но в распоряжении источниками финансирования строительства и реконструкции указаны средства государственного бюджета и гранты международных финансовых институтов, стран-доноров, зарубежных и благотворительных организаций.

Кроме того, этим документом на территории комплекса было запланировало только возведение символической книги с именами жертв репрессий и отдельного административного здания для сотрудников Музея памяти жертв репрессий. В нём не было предусмотрено строительство торговых пунктов, wi-fi зоны, амфитеатра и других объектов.

После публикации «Газетой.uz» материала об источниках финансирования работ в пресс-службе Министерства строительства уточнили, что из проекта исключили пункты торгового обслуживания и ремесленничества, кафе, велоостановки, ряд беседок, амфитеатр и wi-fi зону, площадки для детей и шахматистов, а также туалеты.

Дониёр Ганиев также отметил, что согласно недавно принятому указу президента о превращении земельных прав в рыночный актив (УП-6243), земли несельскохозяйственного назначения реализуются посредством электронных онлайн-аукционов на основе права собственности и права аренды. Кроме того, с 8 июня до внесения изменений и дополнений в Земельный кодекс предписано приостановить выделение земельных участков Советом Министров Каракалпакстан, местными представительными и исполнительными органами власти областей, Ташкента, районов и городов в ином порядке, чем предусмотрено настоящим указом.

«Исходя из этого, не следует ли прекратить продажу земель, которые постановление Кабмина [предписывает реализовать] инвесторам? Конечно, если не успели продать до выхода указа», — задался вопросом парламентарий.

Согласно постановлению Кабинета министров от 4 октября 2019 года «Об утверждении национального перечня объектов недвижимости материального культурного наследия», комплекс «Шахидлар хотираси» считается памятником монументального искусства (2001).

При этом законом от 30 августа 2019 года (ЗРУ-560) предусмотрена уголовная и административная ответственность за уничтожение, разрушение или порчу объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства, причинившие значительный ущерб, а также строительство или разрушение зданий, сооружений и других объектов, не считающихся объектами материального культурного наследия, без получения разрешения.

«И так несколько парков и аллей в Ташкенте были приватизированы или ликвидированы в чьих-то коммерческих целях, а на их месте построены многоэтажные дома. По сей день мы, зная об этом, притворялись, что не знаем, и закрывали глаза», — сказал Дониёр Ганиев.

Депутат задался вопросом, правильно ли использовать в коммерческих целях мемориальный комплекс, построенный для увековечения памяти сотен тысяч предков, «которые мужественно боролись за независимость нашей Родины, свободу нашего народа и отдавали таким образом свои жизни».

«Разве так [мы] не попираем память и тревожим дух наших соотечественников, ставших жертвами репрессий диктаторского режима?» — риторически спросил он.

Рейтинг застройщиков Минстроя.

Напомним, постановлением Кабинета министров (под грифом ДСП — документ для служебного пользования) исполнителем реконструкции мемориального комплекса «Шахидлар хотираси» без тендера определена компания Mimar Group, а ремонтом Музея памяти жертв репрессий займётся Ijod-Ijod. Им разрешено проводить строительно-монтажные работы одновременно с разработкой проектно-сметной документации.

При этом, согласно рейтингу строительно-подрядных организаций reyting.mc.uz, Mimar Group и Ijod-Ijod относятся к группе застройщиков с рейтингом CCC (удовлетворительная надёжность — уровень 1, уровень надёжности от 30% до 35%).