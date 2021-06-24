Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 24 июня принял посла Германии Гюнтера Оверфельда в связи с завершением его дипломатической миссии в стране, сообщила пресс-служба МИДа.

Глава МИДа высоко оценил работу посла по выводу двусторонних отношений на качественно новый уровень, говорится в сообщении. Стороны подтвердили готовность к укреплению партнёрства в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Гюнтер Оверфельд возглавлял дипмиссию Германии в Узбекистане с сентября 2017 года.