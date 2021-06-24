Завершился групповой этап чемпионата Европы 2020 года и стали известны все участники 1/8 финала турнира.

Обзор группового этапа

Группа А. Со стопроцентным результатом её возглавила сборная Италии — три победы, семь забитых и ноль пропущенных мячей. Второе и третье места заняли Уэльс и Швейцария соответственно — у обоих по четыре очка. Турция проиграла все свои матчи.

Группа B. Бельгийская сборная также победила всех соперников, забив семь и пропустив один гол. Неважно стартовавшая Дания по итогам группового этапа заняла второе место, в основном благодаря крупной победе над сборной России, которая осталась на последнем месте. Третьими в группе стали финны.

Группа С. Сборная Нидерландов, выиграв все три матча, возглавила группу. На втором месте с шестью очками оказалась Австрия, на третьем — Украина. Команда Северной Македонии не заработала ни одного очка.

Группа D. Англичане стали первыми, имея на счету семь очков. Финалист последнего чемпионата мира сборная Хорватии заняла второе место, на третьем — Чехия. У обоих по четыре очка. Худшей командой группы оказалась Шотландия.

Группа Е. Швеция, которая дважды победила и раз сыграла вничью, — на первом месте. Следом с пятью очками идут испанцы. Третье место в группе заняла Словакия, а сборная Польши — на четвёртом.

Группа F. Так называемую «группу смерти» возглавили действующие чемпионы мира — Франция. Германия и Португалия, завоевав по четыре очка, расположились на втором и третьем местах соответственно. Как и предполагалось, последней стала Венгрия, которая наравне сыграла с французами и немцами.





Расписание матчей 1/8 финала (время по Ташкенту)

Уэльс — Дания. 26 июня, 21:00. Амстердам

Италия — Австрия. 27 июня, 00:00. Лондон

Нидерланды — Чехия. 27 июня, 21:00. Будапешт

Бельгия — Португалия . 28 июня, 00:00. Севилья

28 июня, 00:00. Севилья Хорватия — Испания. 28 июня, 21:00. Копенгаген

Франция — Швейцария. 29 июня, 00:00. Бухарест

Англия — Германия . 29 июня, 21:00. Лондон

Швеция — Украина. 30 июня, 00:00. Глазго

Четвертьфиналы

Хорватия/Испания — Франция/Швейцария. 2 июля. 21:00. Санкт-Петербург

Италия/Австрия — Бельгия/Португалия 3 июля. 00:00. Мюнхен

Уэльс/Дания — Нидерланды/Чехия. 3 июля. 21:00. Баку

Англия/Германия — Швеция/Украина. 4 июля. 00:00. Рим

Полуфиналы

Победитель четвертьфинала 1 — Победитель четвертьфинала 2. 7 июля. 00:00. Лондон

Победитель четвертьфинала 3 — Победитель четвертьфинала 4. 8 июля. 00:00. Лондон

Финал

12 июля. 00:00. Лондон