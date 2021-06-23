Начальник Кашкадарьинского областного управления лесного хозяйства А. Ё. 14 июня предлагал девушке А. Г. провести с ним ночь ради официального трудоустройства пресс-секретарем организации, сообщило местное издание Nasafnews. Ранее она неофициально работала на этой должности в течение пяти месяцев.

«Он и раньше предлагал мне такое. Потом сказал, что пошутил. Спустя пару дней он снова заговорил на эту тему. Тогда я начала серьёзнее воспринимать его слова. Охладела к работе, пропало желание ходить в организацию», — сказала девушка.

По данным издания, инцидент с непристойным предложением произошёл во время молодёжного фестиваля в Шахрисабзе. Тогда глава управления попросил девушку осветить проект фитобара и сказал, что заберёт её из Карши на своей машине.

«Во время поездки она спросила у начальника, почему её до сих пор не оформили. В ответ А. Ё. спросил: „Останетесь со мной на одну ночь?“. Когда девушка спросила, зачем, он ответил: „Вы не знаете, чем занимаются, когда остаются с мужчинами на ночь?“. После этого А. Г. попросила остановить машину и высадить её», — пишет Nasafnews.

Журналистка решила не работать в организации после того, как начальник Управления лесного хозяйства «заговорил об этом при водителе».

«В последний раз, когда он открыто заговорил об этом при водителе, я поняла, что его предложение серьёзное, и решила не работать больше здесь. Если честно, после такого отношения к себе я подумала, что ко всем молодым девушкам, которые хотят работать и сделать карьеру, руководители относятся таким образом, плакала, не могла прийти в себя. Я в шоковом состоянии. Неужели я такая девушка? Если бы в поведении были бы какие-нибудь недостатки, моё окружение сказало бы об этом. Из-за того, что я получила не такое воспитание, данный случай оказал сильное воздействие на моё психологическое состояние, до сих пор не могу прийти в себя», — сказала А. Г.

Переписка предположительно с сотрудником Управления лесхоза, который предупредил журналистку о младшем брате руководителя.

По словам А. Г., спустя пару дней она сообщила о произошедшем пресс-секретарю Государственного комитета по лесному хозяйству Отабеку Ашурову. Об этом узнал сотрудник областного управления, которые пытался успокоить её, а потом написал сообщение, где заявил, что «младший брат главы управления работает в серьёзном месте». Он добавил, что «если она не успокоится, ей самой будет трудно».

В свою очередь, пресс-секретарь Госкомлесхоза в разговоре с изданием сообщил, что слышал о произошедшем.

«Да, я в курсе. Как только услышал, в установленном порядке сообщил об этом руководству. Сейчас мы расследуем это. Нехорошо получилось. Когда разговаривал с Ёзиевым (глава областного управления), он заявил, что „просто пошутил, девушка мне как сестра“. Сожалею о произошедшем. Уезжал в командировку, теперь изучу вопрос подробнее», — сказал Отабек Ашуров.

Кроме того, в интервью Daryo девушка заявила, что о ее работе в качестве пресс-секретаря знали в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

«Да, вы можете спросить, почему пять месяцев работала без зарплаты. На самом деле сотрудники управления заверяли, что в скором времени решат данный вопрос. Работала на основе взаимной договорённости», — сказала А. Г. и добавила, что одновременно работала и пресс-секретарём Китабского районного отдела управления лесного хозяйства Кашкадарьи.

«Газете.uz» не удалось получить оперативный комментарий от пресс-службы Госкомлесхоза.