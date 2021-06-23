В структуре «Узбекнефтегаза» проводится работа по выявлению и устранению потенциальных конфликтов интересов в случаях, связанных с родством сотрудников, сообщила пресс-служба компании.

В ходе изучения установлено, что на предприятиях и в управлениях компании происходит «усиление родственных отношений», которые также возникают на должностях, непосредственно подчиненных по служебному положению, говорится в сообщении.

К примеру, пятеро родственников главного технолога работают в подчиненном главном производственном цехе. Четверо родственника другого энергетика трудятся в подчиненном цехе электроснабжения, пояснили в пресс-службе. Были также выявлены случаи, когда младший брат директора предприятия занимал должность начальника отдела, младший брат заместителя директора — инженера энергетики, а дочь начальника отдела закупов работала инженером по материально-техническому обеспечению.

«Вопреки трудовому законодательству, родственные отношения порождают ситуацию, которая может повлиять на надлежащее исполнение работником должностных или служебных обязанностей и привести к возникновению противоречия между личной заинтересованностью, правами и законными интересами общества», — подчеркнули в пресс-службе компании.

В «Узбекнефтегазе» заявили, что между работниками управлений, предприятий и нефтебаз структуры выявлены 220 случаев родственных отношений, являющихся основным фактором конфликта интересов, в 127 случаях проведена координационная работа, по остальным случаям работа продолжается.