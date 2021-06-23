На вечере в честь открытия шоурума присутствовали дизайнеры, предприниматели, представители СМИ и общественности, а также гости из-за рубежа. Атмосферу праздника создавали приятная живая музыка в исполнении коллектива Jazzirama, зажигательные танцевальные номера, обаятельные мимы, фуршет и лотерея, с главным призом — реализацией эксклюзивного дизайн-проекта стены на выбор победителя. Ведущей вечера была очаровательная Дильдар Исламова.

Вступительное слово основателя компании

Хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов и основатель компании Mila Boya Мужаит Дейирменджи торжественно поприветствовали гостей и рассказали о возможностях нового филиала в Ташкенте.





«Мы поставляем нашу продукцию в Узбекистан порядком 40 лет. В нашем шоуруме, который открылся сегодня в Ташкенте мы будем работать по отработанному принципу на 20 магазинах по всему миру. Потребителям будет предоставлена продукция наилучшего качества, а также команда профессионалов с многолетним опытом работы в этой сфере. Открытие этого шоурума является нашим первым шагом в этом регионе, и мы надеемся, что с поддержкой наших клиентов у нас получится открыть филиалы и в других крупных городах страны", — отмечает основатель компании Mila Boya Мужаит Дейирменджи.





После вступительного слова внимание гостей сконцентрировалось на видеоролике, с помощью которого присутствующие ознакомились с философией бренда и предлагаемыми товарами. Затем на экране появились неоновые цифры с обратным отсчетом. И вот под громкие фанфары, сопровождающиеся фейерверками, состоялась церемония перерезания ленты и шоурум распахнул свои двери для своих первых посетителей.

Преимущества и возможности декоративных покрытий

Благодаря широкому ассортименту цветов и текстур MilaWall представляет большой простор для творчества. Декоративная штукатурка — это стильное решение для отделки любого типа помещений. Грамотные консультанты помогут подобрать гостям шоурума полностью индивидуальный, и отражающий клиента стиль отделки.





«То, что мы видим — это что-то новое и необычное на нашем рынке декоративных покрытий. Это новый виток в интерьер-дизайне, который может быть применим в различных стилях интерьера», — делится дизайнер Екатерина Полюдова.

Продукты компании производятся на водной основе, производитель гарантирует безопасность и экологичность штукатурных смесей. Представленные в шоуруме покрытия не впитывают запахи и не вызывают аллергию. Вместе с тем декоративные краски весьма долговечны, устойчивы к влаге. Что значительно расширяет сферу применения представленной продукции.

Наглядные примеры и готовые дизайнерские решения

Шоурум состоит из двух ярусов, разделенных на зоны. Каждая стена не похожа на другую, таким образом посетители могут наглядно ознакомиться с образцами и более полно представить конечный результат. Одним из эффектных примеров является декор душевой комнаты с необычным дизайном с использованием трафаретов. Подобный пример переворачивает представление о типичных настенных покрытиях и раскрывает широкий простор для фантазий для дизайнеров.





Творческая коллаборация

«Когда мне предложили коллаборацию, и я была в восторге от этой идеи, несмотря на то, что сроки были очень ограничены. Мы совместно со своей командой создали эту коллекцию за семь дней. Ткани декорировались с помощью трафаретов. Мы добавили узоры на ткани и представили одежду в стиле Anasi», — рассказывает дизайнер Насиба Абзалова.

Подробную информацию можно получить по телефонам: ﻿(+998) 97−725−00−99, (+998) 99−122−05−05.

Сайт: milaboya.com

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