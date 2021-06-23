Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр России Михаил Мишустин 22 июня провели заседание совместной комиссии на уровне глав правительств стран в Москве, сообщила пресс-служба российского правительства.

Михаил Мишустин





Глава российского правительства предложил начать встречу с минуты молчания в связи с Днём памяти и скорби в РФ.

Михаил Мишустин приветствовал «конструктивное взаимодействие с Узбекистаном в качестве государства-наблюдателя в ЕАЭС».

«Убеждён, что полноформатное участие в Евразийском союзе даст дополнительные возможности для роста узбекской экономики и, конечно, ощутимые плюсы для граждан Узбекистана», — сказал он.

По его словам, за первые пять месяцев 2021 года продолжился рост товарооборота, и он также превысил 15% — это около 2,5 млрд долларов. Российский экспорт увеличился почти на 12%, а импорт из Узбекистана — примерно на 25%.

Михаил Мишустин отметил открытие транспортных логистических коридоров на основе межправительственного меморандума, который будет подписан по итогам заседания.

«У нас большие возможности для сотрудничества по всем направлениям. Считаю, что необходимо серьёзно расширять кооперацию в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, включая мирное использование атомной энергии, в медицине и образовании, цифровой экономике, вообще в высоких технологиях», — заявил глава российского правительства.

Премьер-министр РФ сообщил, что «Лукойл» планирует направить более 12 млрд долларов на совместные проекты, в дополнение к 8 млрд долларов, уже инвестированным в развитие энергетических мощностей.

Российская сторона отметила своё участие в совершенствовании системы налогового администрирования Узбекистана и пилотный проект по созданию системы государственной кадастровой оценки.

«Большой потенциал есть в области цифровых технологий. Они всё шире проникают в экономику, бизнес, государственное управление, городское хозяйство. Вы, Абдулла Нигматович, известный специалист в этом, возглавляли соответствующее министерство в Узбекистане», — указал он.

Михаил Мишустин сообщил, что в завершающемся учебном году Россия выделила для граждан Узбекистана более 200 стипендий в российских вузах, а на следующий учебный год планируется около 400 мест.

РФ также намерена расширить сеть своих вузов в Узбекистане, где сейчас действуют филиалы 12 вузов.

Абдулла Арипов





Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выразил уверенность, что результаты предстоящего визита президента Шавката Мирзиёева в Россию «определят новые магистральные направления дальнейшего узбекско-российского сотрудничества, основанного на принципах стратегического партнёрства и союзничества».

По его мнению, при обеспечении устойчивого роста объёмов двусторонней торговли в ближайшее время страны смогут достигнуть поставленной планки товарооборота в 10 млрд долларов.

«Увеличению взаимной торговли будет способствовать в том числе подписание сегодня таможенными органами двух стран соглашений в области обмена информацией о таможенной стоимости товаров, а также упрощённого таможенного коридора», — сообщил премьер-министр.

Абдулла Арипов приветствовал использование нового механизма финансирования частных проектов с участием российских компаний в Узбекистане с привлечением средств госкорпорации «ВЭБ.РФ» без суверенных гарантий правительства. Например, по такой схеме финансируется проект по созданию агрологистического комплекса в Джизакской области. Он сообщил, что Узбекистан заинтересован в расширении практики использования данного механизма финансирования и по другим проектам с участием российских компаний.

Глава правительства Узбекистана назвал важным интерес со стороны компании «Российские железные дороги» к участию в проекте строительства трассы афганского железнодорожного коридора Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар.

По его словам, необходимо ускорить проработку таможенными и фитосанитарными органами двух стран вопросов, связанных с организацией регулярного маршрутного поезда «Агроэкспресс» по принципу «зелёного коридора», обеспечивающего максимальный срок доставки сельскохозяйственной продукции в пределах не более 5 дней.

Абдулла Арипов поблагодарил Россию за решение об увеличении количества регулярных авиарейсов с Узбекистаном и предложил довести их число до 14 в неделю на паритетной основе с соблюдением необходимых карантинных требований. Узбекистан также считает целесообразным поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между странами по наиболее востребованным направлениям.

Премьер-министр сообщил, что в Узбекистане планируется открытие в текущем году и в следующем учебном году ещё трёх филиалов вузов России — это Санкт-Петербургский горный университет, Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) и Казанский федеральный университет.

Абдулла Арипов отметил, что успешно реализуется совместный образовательный проект «Класс!» по организации обучения русскому языку в средних школах. С начала нового учебного года ожидается прибытие в Узбекистан ещё 200 специалистов-педагогов.

«Мы высоко ценим поддержку руководства Российской Федерации в решении вопросов, связанных с трудовыми мигрантами на территории России. С удовлетворением восприняли решение продлить до 30 сентября этого года срок временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации», — сказал он.

Глава правительства также приветствовал подписание межправительственного соглашения, предусматривающего увеличение срока нахождения граждан Узбекистана на территории России без регистрации с 7 до 15 дней.

Документы





По итогам заседания Совместной комиссии Узбекистан и Россия подписали 12 документов, в том числе соглашения о сотрудничестве в сфере кадастра и в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, об упрощении таможенных операций при перемещении товаров и автомобилей.

Кроме того, стороны также подписали: